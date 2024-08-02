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Обойти деменцию можно, если взяться заранее

Copyright Francisco Seco/AP Photo
Copyright Francisco Seco/AP Photo Авторское право Copyright Francisco Seco/AP Photo
Авторское право Copyright Francisco Seco/AP Photo
By Gabriela Galvin
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Согласно новому исследованию, миллионы случаев деменции можно предотвратить или отсрочить с помощью профилактики.

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Деменция косит пожилых: по данным ВОЗ в мире - свыше 55 миллионов человек живут с диагностированным приобретенным слабоумием. С учетом роста продолжительности жизни армия пациентов с деменцией будет пополняться и к 2050 году составит 139 миллионов.

Хорошая новость в том, что деменции можно попытаться избежать. 14 факторов образа жизни способны предотвратить недуг почти в половине случаев! Об этом изданию Daily Mail рассказали эксперты Комиссии Lancet по профилактике и лечению деменции. Они пересмотрели прежний список факторов риска возникновения нейрокогнитивных расстройств, внеся две новые позиции - плохой уровень холестерина в середине жизни и нелеченные болезни глаз.

Ранее в списке значились 12 факторов, такие как нездоровое кровяное давление, ожирение, количество потребляемого алкоголя, курение, гиподинамия, диабет, черепно-мозговые травмы, социальная изоляция, потеря слуха, депрессия , загрязнение воздуха.

"Никогда не рано и не поздно"

По оценкам ученых, здоровые привычки, соблюдаемые с учетом этих факторов (правильное питание, контроль сахара в крови, защита от травм), могут снизить риск развития деменции на 40%. "Новый доклад показывает, что можно и нужно делать гораздо больше, чтобы снизить риск развития деменции, - написано в заявлении Гиллы Ливингстон, ведущего автора исследования и профессора психиатрии пожилых людей в Университетском колледже Лондона (UCL) - Принять меры никогда не рано и не поздно, возможности повлиять на ситуацию есть на любом этапе жизни".

Ученые, не участвовавшие в исследовании, отметили, что, несмотря на многообещающие результаты, пока неясно, как именно некоторые факторы риска, такие как высокое кровяное давление, связаны с деменцией.

Деменция как политический вопрос

Комиссия Lancet тем временем предложила как политические, так и индивидуальные меры по снижению риска деменции. Так, эксперты рекомендуют обеспечить людям среднего возраста достаточную умственную стимуляцию, возможность заниматься спортом.

"Последние исследования свидетельствуют о пересечении повседневных привычек и долгосрочного здоровья мозга, подтверждая, что комплексные стратегии на протяжении всей жизни, начиная с ранних лет, могут существенно повлиять на профилактику деменции", - заявила Сандрин Тюре, профессор нейронаук в Королевском колледже Лондона (она не принимала участия в подготовке доклада).

Последние исследования свидетельствуют о пересечении повседневных привычек и долгосрочного здоровья мозга, подтверждая, что комплексные стратегии на протяжении всей жизни, начиная с ранних лет, могут существенно повлиять на профилактику деменции.
Сандрин Тюре.

Ливингстон в свою очередь отметила, что государственная поддержка особенно важна для сокращения неравенства в отношении деменции в странах с низким уровнем дохода и в социально-экономически неблагополучных группах.

На примере Англии Ливингстон и другие эксперты подсчитали, что мероприятия по борьбе всего с 6 факторами риска деменции - курением, чрезмерным употреблением алкоголя, высоким кровяным давлением, ожирением, загрязнением воздуха и травмами головы - могут сэкономить более 4 миллиардов фунтов стерлингов на медбслуживании, социальных расходах и уходе за больными.

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