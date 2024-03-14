Общение с собакой снижает стресс и повышает концентрацию внимания

Общение с собаками может усилить мозговые волны, связанные со снятием стресса и концентрацией внимания, показало новое исследование.

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Может нам уже стоит называть собаку не лучшим другом человека, а лучшим психотерапевтом?

В то время как четвероногие уже используются в больницах и школах для снятия стресса, новое исследование показывает, что происходит в мозге человека, когда он общается с собакой.

Группа специалистов из Университета Конкук в Южной Корее изучила эффект от общения людей с собакой с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) - теста, используемого для измерения электрической активности мозга с помощью электродов - на 30 взрослых людях.

Исследователи попросили участников взаимодействовать с 4-летним стандартным пуделем, "полностью обученным основам послушания, манерам, агрессии и общительности", в течение ограниченных сессий, чтобы не переутомлять собаку.

Эмоциональные реакции людей также оценивались с помощью различных опросников и тестов самоотчета в зависимости от занятий с собакой.

Всего было восемь видов деятельности, включая игры, угощение, массаж и фотографирование с собакой.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Во время всех занятий с пуделем участники отмечали, что чувствуют себя менее уставшими и подавленными.

Кормление, массаж и объятия с собакой приводили к улучшению настроения и снижению уровня стресса.

Больше концентрации без дополнительного стресса

Занятия повлияли не только на настроение участников.

ЭЭГ показала увеличение бета-волн во время массажа, груминга и игр с собакой. Бета-волны связаны с вниманием и концентрацией.

Их интенсивность увеличивалась по мере интенсивности контакта с животным.

Следующим шагом в исследовании будет подтверждение этих результатов на большем количестве участников.

Одна из возможных погрешностей заключается в том, что участники согласились принять участие в исследовании из-за того, что им нравятся собаки.

Тем не менее, по словам авторов, исследование "предоставляет ценную информацию для выяснения терапевтических эффектов и механизмов, лежащих в основе вмешательств с помощью животных".

Благодаря своему терапевтическому воздействию на людей, собаки уже широко используются в клинической практике, будь то эмоциональная поддержка в больницах или помощь пациентам с ограниченными возможностями.

Этот эффект обычно оценивается путем измерения гормональных уровней до и после взаимодействия.

Предыдущие исследования показали, что при общении с собаками у людей повышается уровень гормона окситоцина, который играет роль в социальной связи и привязанности, а уровень кортизола, связанного со стрессом, снижается.

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По данным американского госпиталя Джона Хопкинса, собаки-терапевты также снижают уровень боли у пациентов во время пребывания в больнице и понижают их кровяное давление.