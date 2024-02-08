Виагра снижает риск болезни Альцгеймера - исследование

By Euronews

Новое исследование показало, что препараты для лечения эректильной дисфункции снижают риск развития одной из распространенных форм деменции

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Мужчины, принимающие препараты для лечения эректильной дисфункции, такие как виагра и сиалис, на 18 процентов реже подвергаются риску развития болезни Альцгеймера, показало новое исследование.

Его результаты дают некоторую надежду на то, что эти препараты могут быть использованы для профилактики распространенной этой формы деменции, однако для определения причинно-следственной связи необходимо провести дополнительные клинические испытания.

В новом исследовании, проведенном в Великобритании, приняли участие около 270 000 мужчин, у которых была диагностирована эректильная дисфункция и не было когнитивных проблем в начале исследования.

Около 55 процентов мужчин принимали такие препараты, как силденафил (виагра), тадалафил (сиалис), варденафил и аванафил, которые известны как ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа, действующие путем расширения кровеносных сосудов.

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что связь между этими препаратами и снижением риска развития болезни Альцгеймера была сильнее у тех, кто чаще их принимал.

"Несмотря на то, что мы добиваемся успехов благодаря новым методам лечения болезни Альцгеймера, которые помогают очистить мозг от амилоидных бляшек людям с ранними стадиями заболевания, нам крайне необходимы препараты, способные предотвратить или отсрочить развитие болезни Альцгеймера", - заявила доктор Рут Брауэр, ведущий автор исследования из Школы фармакологии Университетского колледжа Лондона.

"Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы, узнать больше о потенциальных преимуществах и механизмах действия этих препаратов, а также изучить оптимальную дозировку", - добавила она.

Необходимы контролируемые испытания с участием представителей обоих полов

Исследователи считают, что рандомизированное контролируемое исследование с участием представителей обоих полов могло бы помочь подтвердить наличие прямой связи между препаратами и снижением риска развития болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера - наиболее распространенная форма деменции, которой страдают около 7,8 миллиона человек в странах Евросоюза. Ее отличительными симптомами являются ухудшение памяти и мыслительных способностей.

Препараты для лечения эректильной дисфункции, такие как виагра, первоначально были разработаны для лечения гипертонии и стенокардии. По словам исследователей, некоторые исследования на животных показали "возможную нейропротекторную пользу" от этих препаратов.

Среди мужчин, которым были назначены препараты для лечения эректильной дисфункции, было зарегистрировано 8,1 случаев заболевания на 10 000 человеко-лет, что представляет собой количество участников исследования и время, в течение которого они наблюдались в ходе исследования.

Для сравнения, среди мужчин, не принимавших препараты, было 9,7 случаев на 10 000 человеко-лет.

Средний возраст участников на начало исследования составлял 58,5 лет, а медиана наблюдения - 5,1 лет.

Спорная связь

Доктор Иван Койчев, старший клинический исследователь Оксфордского университета, отметил, что исследование было ограничено из-за "сложности установления причинно-следственных связей в эпидемиологических исследованиях".

Койчев, не имеющий отношения к исследованию, добавил, что подобные препараты для лечения эректильной дисфункции обычно принимаются по мере необходимости, поэтому трудно определить, сколько и как часто мужчины их принимают.

"Связь с болезнью Альцгеймера, в частности, является спорной, поскольку известно, что значительная часть случаев деменции, клинически диагностируемой как болезнь Альцгеймера, имеет дополнительные или альтернативные патологии", - добавил он.

Но поскольку использование уже существующих препаратов для профилактики деменции является "многообещающей стратегией", сказал он, клинические испытания могут показать, насколько полезны эти препараты для снижения риска развития болезни Альцгеймера.