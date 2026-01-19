Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Резко вырос поток частных джетов в Давос за последние три года: пора ввести налог на сверхбогатых?

Двое мужчин поднимаются по лестнице в конгресс-центре, где проходит ежегодная встреча Всемирного экономического форума, Давос, Швейцария, воскресенье, 18 января 2026 года
Двое мужчин поднимаются по лестнице в Конгресс-центре, где проходит ежегодная встреча Всемирного экономического форума, Давос, Швейцария, воскресенье, 18 января 2026 года Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Liam Gilliver
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартовал непросто: участников критикуют за резкий рост числа полетов на частных самолетах.

Сегодня все взгляды обращены на Давос: Всемирный экономический форум (ВЭФ) открывает свою ежегодную встречу.

В Швейцарии собрались представители мировой элиты, включая лидеров правительств и руководителей бизнеса, чтобы вести «дискуссии, нацеленные на будущее», решать глобальные проблемы и определять приоритеты.

Одной из ключевых тем нынешнего события стало построение процветания «в пределах планетарных границ», при этом ВЭФ подчеркивает, что утрата природы затрагивает 75 процентов суши Земли и несет «значительные экономические риски».

Тезис о том, что миру следует перейти к бизнес-моделям, благоприятным для природы, чтобы ежегодно к 2030 году открыть доступ к 10 трлн долларов (около 8,6 трлн евро), будет представлен завтра (20 января) после обсуждений об электромобилях (EV) и об отступлении ледников.

Однако Давос вызвал волну критики еще до того, как участники успели приземлиться в Швейцарии.

Превратился ли Давос в «шаттл-хаб частной авиации»?

Экологическая организация Greenpeace опубликовала новый анализ рейсов частных самолетов в и из аэропортов района Давоса за последние три года, до, во время и после ВЭФ.

В докладе под названием Davos in the Sky говорится о «резком росте» активности частных самолетов, несмотря на то что общая посещаемость форума оставалась в целом стабильной.

В неделю проведения ВЭФ 2025 на аэропортах рядом с Давосом было зафиксировано 709 дополнительных рейсов частных самолетов. Это почти один рейс частного самолета на каждые четыре участника ВЭФ.

Related

Это на 10 процентов больше, чем в 2024 году, и втрое больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 и 2025 годах многие частные самолеты совершали по нескольку прилетов и вылетов в и из Давоса в течение одной и той же недели, что, по оценке Greenpeace, превратило мероприятие в «шаттл-хаб частной авиации».

По подсчетам организации, около 70 процентов маршрутов частных самолетов можно было преодолеть поездом в пределах суток или поездом с пересадкой.

Налог для супербогатых

«Это чистое лицемерие: самые влиятельные и супербогатые представители элиты обсуждают глобальные вызовы и прогресс в Давосе, в то время как буквально сжигают планету выбросами своих частных самолетов», — говорит Хервиг Шустер из Greenpeace Австрия.

Организация заявляет, что действовать нужно «сейчас», призывая правительства ограничить загрязняющие окружающую среду роскошные перелеты и обложить налогом супербогатых «за причиняемый ими ущерб».

Greenpeace поддерживает переговоры по Конвенции ООН о налогах (UNFCITC) о новых глобальных налоговых правилах до 2027 года и призывает ввести сбор на роскошную авиацию, включая частные самолеты и перелеты в первом и бизнес-классах.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

ВЭФ: «Тарифные войны» — главная угроза глобальной стабильности

Грибы, поглощающие углерод, и борьба с «вечными химикатами»: хорошие новости из 2026

«Сплошное противоречие»: спортсмены обличают загрязняющих спонсоров Зимней Олимпиады-2026