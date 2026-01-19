Сегодня все взгляды обращены на Давос: Всемирный экономический форум (ВЭФ) открывает свою ежегодную встречу.

В Швейцарии собрались представители мировой элиты, включая лидеров правительств и руководителей бизнеса, чтобы вести «дискуссии, нацеленные на будущее», решать глобальные проблемы и определять приоритеты.

Одной из ключевых тем нынешнего события стало построение процветания «в пределах планетарных границ», при этом ВЭФ подчеркивает, что утрата природы затрагивает 75 процентов суши Земли и несет «значительные экономические риски».

Тезис о том, что миру следует перейти к бизнес-моделям, благоприятным для природы, чтобы ежегодно к 2030 году открыть доступ к 10 трлн долларов (около 8,6 трлн евро), будет представлен завтра (20 января) после обсуждений об электромобилях (EV) и об отступлении ледников.

Однако Давос вызвал волну критики еще до того, как участники успели приземлиться в Швейцарии.

Превратился ли Давос в «шаттл-хаб частной авиации»?

Экологическая организация Greenpeace опубликовала новый анализ рейсов частных самолетов в и из аэропортов района Давоса за последние три года, до, во время и после ВЭФ.

В докладе под названием Davos in the Sky говорится о «резком росте» активности частных самолетов, несмотря на то что общая посещаемость форума оставалась в целом стабильной.

В неделю проведения ВЭФ 2025 на аэропортах рядом с Давосом было зафиксировано 709 дополнительных рейсов частных самолетов. Это почти один рейс частного самолета на каждые четыре участника ВЭФ.

Это на 10 процентов больше, чем в 2024 году, и втрое больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 и 2025 годах многие частные самолеты совершали по нескольку прилетов и вылетов в и из Давоса в течение одной и той же недели, что, по оценке Greenpeace, превратило мероприятие в «шаттл-хаб частной авиации».

По подсчетам организации, около 70 процентов маршрутов частных самолетов можно было преодолеть поездом в пределах суток или поездом с пересадкой.

Налог для супербогатых

«Это чистое лицемерие: самые влиятельные и супербогатые представители элиты обсуждают глобальные вызовы и прогресс в Давосе, в то время как буквально сжигают планету выбросами своих частных самолетов», — говорит Хервиг Шустер из Greenpeace Австрия.

Организация заявляет, что действовать нужно «сейчас», призывая правительства ограничить загрязняющие окружающую среду роскошные перелеты и обложить налогом супербогатых «за причиняемый ими ущерб».

Greenpeace поддерживает переговоры по Конвенции ООН о налогах (UNFCITC) о новых глобальных налоговых правилах до 2027 года и призывает ввести сбор на роскошную авиацию, включая частные самолеты и перелеты в первом и бизнес-классах.