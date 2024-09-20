Авторы доклада надеются, что он послужит местным властям "дорожной картой" для адаптации и ускорения "зелёного" перехода.

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Засуха, наводнения и повышение температуры на 4°C, по прогнозам, ожидают Францию в связи с изменением климата.

В новом докладе, подготовленном сетью экологических организаций, говорится о том, как климатический кризис уже проявляет себя во Франции и прогнозируется его усугубление.

В документе указывается, какие последствия представляют наибольшую угрозу для каждого из 18 административных регионов страны.

"Последствия изменения климата разнообразны, как и ландшафты Франции, и не выражаются одинаково во всех регионах", - отмечается в докладе.

В нем говорится, что все регионы уже испытывают на себе негативные последствия изменения климата, но каждый из них имеет свои собственные уязвимые места.

Новая Аквитания и Пиренеи: засуха и проблемы с водными ресурсами

Засуха вызывает обеспокоенность по всей Франции, и в отчете предупреждается, что это может привести к росту напряженности, поскольку домохозяйства, сельское хозяйство и промышленность борются за ресурсы. По некоторым прогнозам, в ближайшие годы сток воды в реке Луаре может сократиться почти наполовину.

Крупнейший регион Франции, Новая Аквитания, знаменит своей природой - обширных лесных массивов до протяженных береговых линий, и горных массивов, таких как Пиренеи и Центральный массив. В отчете утверждается, что 3,9 миллиона человек, или 69 процентов населения региона, подвержены как минимум одному климатическому риску.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, провоцирует засухи на юге Франции, в результате чего в водохранилищах все чаще не хватает воды AP Photo/Daniel Cole

Наибольшее число людей страдает от засухи. С 1950 года количество осадков сократилось, а температура воздуха повысилась.

В 2018, 2019, 2021 и, что самое неприятное, в 2022 году в регионе наблюдались периоды засухи, которые побили все рекорды. Это был самый жаркий год за всю историю наблюдений в регионе: более 70 дней с температурой выше 30°C, а засуха началась весной и продолжалась несколько месяцев.

Вследствие изменения климата засуха также усугубляет ряд других наиболее острых рисков в различных регионах. Чрезвычайно сухая погода повышает вероятность возникновения природных пожаров в лесистых районах, ухудшает состояние почвы, приводя к наводнениям в других регионах, и создает дополнительную нагрузку на сельскохозяйственные ресурсы, и без того находящиеся под угрозой.

Аномальная жара оказывает наибольшее влияние на города

Такие города, как Париж, особенно уязвимы к экстремальной жаре. В среднем во Франции наблюдается потепление на 1,9°C, но при нынешней климатической политике к 2100 году потепление может превысить 4°C .

Регионы Иль-де-Франс и Прованс-Альпы-Лазурный берег первыми пострадают от экстремальных температур.

Если выбросы парниковых газов сохранятся на нынешнем уровне, Иль-де-Франс будет страдать от жары 30 дней в году, а температура воздуха к 2050 году может достигнуть 50°C.

Высокая степень урбанизации делает регион особенно уязвимым, поскольку такие материалы, как бетон, камень и металл, поглощают и удерживают тепло. Это создает так называемый эффект городского острова тепла. С середины XX века температура уже повысилась в среднем на 2°C.

Жители Парижа спасаются от жары у фонтанов Трокадеро AP Photo/Michel Euler

Такая жара приводит к смертельным последствиям: Париж был признан одним из европейских городов с самым высоким относительным риском в исследовании Lancet Planetary Health по избыточной смертности, связанной с жарой.

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Хотя эти высокоурбанизированные регионы подвергаются наибольшему риску, аналогичная ситуация наблюдается во всех крупных городах Франции.

Наводнение подвергает опасности 2,2 млн человек в регионе О-де-Франс

На севере страны, в регионе О-де-Франс, наибольшую угрозу представляют наводнения: шесть из 10 муниципалитетов, в которых проживает 2,2 миллиона человек, находятся в зоне риска. Несколько наводнений произошло в ноябре 2023 года, когда за две недели выпала трехмесячная норма осадков, затронувшая 244 муниципалитета и 450 000 жителей.

Изменения почвы в результате урбанизации делает ее уязвимой к быстрому увеличению количества осадков. Например, в Булонь-сюр-Мер с 1950-х годов их количество увеличивалось на 29,3 мм за десятилетие.

В отчете также говорится о более концентрированном выпадении осадков в течение коротких периодов времени. Меньшее количество дождей летом приводит к засухам и деградации почв, а большее количество дождей зимой с увеличивает риск наводнений.

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Повышение уровня моря также делает прибрежные регионы О-де-Франс особенно уязвимыми.

Повышение уровня моря и эрозия берегов в Бретани

Наиболее актуальным климатическим воздействием в Бретани, которая занимает треть береговой линии Франции, является угроза повышения уровня моря.

В Бресте уровень моря поднялся на 20 см с 1900 года, причем около 13 см из этого подъема пришлось на 1970 год.

Темпы подъема ускоряются и будут расти независимо от будущего сценария выбросов парниковых газов. Ограничение глобального потепления до 2°C может дать региону время. При потеплении на 2°C подъем уровня моря на два метра может произойти не ранее 2300 года. Если же выбросы продолжат расти, то к концу века он может подняться на один метр, а к 2150 году - на два.

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С повышением уровня моря возникает дополнительная угроза эрозии берегов. Около 130 000 человек в регионе уже сталкиваются с угрозой затопления - особенно в Сен-Мало, где 25 000 жителей живут ниже уровня моря.

"Высокая степень подверженности и уязвимости береговых линий к изменению климата хорошо известна, поэтому эти последствия могут только усугубиться с повышением уровня моря", - говорится в ежегодном докладе Высшего совета Бретани по климату за 2024 год.

Взгляд на будущее Франции

Это лишь часть подробной информации, содержащейся в 100-страничном докладе, опубликованном 19 сентября Reseau Action Climat в партнерстве с Агентством по экологическому переходу (Ademe). Авторы рассказывают, как конкретные климатические риски влияют на каждый регион Франции и как они могут усугубиться в будущем.

Лесные пожары во Франции становятся все более частыми AP Photo/Francois Mori

Прогнозы основаны на сценариях глобального потепления, разработанных Межправительственной группой экспертов по изменению климата. В докладе также использованы подробные данные, полученные от Météo-France, Высшего совета по климату Франции, Национального института статистики и экономических исследований и региональных групп экспертов по климату.

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Авторы доклада говорят, что хотя их анализ не показывает будущее, он "дает нам представление" о мире, в котором выбросы парниковых газов не будут сокращены. Они подтверждают настоятельную необходимость действовать быстро, поскольку последствия этих "наихудших" сценариев будут драматическими".

Местным властям необходимо больше средств на адаптацию

Несмотря на рекомендации Высшего совета по климату Франции, в последнее время не проводилось официальной оценки климатических рисков и уязвимости страны, в которой были бы представлены сценарии для каждого региона.

В Reseau Action Climat надеются, что наряду с поощрением действий со стороны правительства, доклад может стать важным инструментом, который поможет местным властям справиться с региональными угрозами и ускорить "зеленый переход".

Но для этого нужны деньги. По оценкам Института климатической экономики, местные власти инвестируют в экологический переход около 8,4 миллиарда евро в год. Для достижения текущих климатических целей, по мнению института, эти инвестиции должны быть увеличены более чем в два раза - до 19 миллиардов евро. Для этого необходимо нанять 25 000 человек на полную ставку, которые будут заниматься климатическими проектами.

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Фонд "зеленого перехода" был представлен прежним правительством как основной рычаг для финансирования экологического перехода на местном уровне.

Менее чем через год после объявления о создании фонда он уже был дважды сокращен - с 2,5 млрд евро до 2 млрд евро в феврале, а затем до 1 млрд евро в бюджете на 2025 год.