«Последнее поколение» прекращает протесты

By Euronews

Экоактивисты из других стран продолжают деятельность

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Австрийское отделение группы экоактивистов «Последнее поколение» объявила, что прекращает протестную деятельность. Её участники признают, что не видят дальнейших перспектив, поскольку общество не реагирует на их действия так, как им бы хотелось.

Аня Виндл, активистка «Last Generation»:

«Форма протеста была абсолютно необходима в то время, когда мы начинали свою деятельность. Нужно было привлекать внимание каждый день. В конечном итоге проблема заключается скорее в том, что недостаточно людей осмелились мирно выступить против правительства».

«Последнее поколение» стало известно благодаря своим радикальным действиям и вандализму — порче зданий, памятников и предметов искусства, блокированию дорог и полос аэропортов. Активисты часто приклеивали себя к асфальту суперклеем.

Внимание они привлекали, но в основном кратковременное, и реакция чаще всего была негативной; лишь немногие опрошенные заявили, что действия эко-радикалов заставили их задуматься о климатических проблемах.

Австрийское отделение намерено пересмотреть форму своего протеста. При этом другие региональные группы — в Германии, Италии и Польше — отнюдь не собираются прекращать радикальные действия.