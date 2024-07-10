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Новое правительство Великобритании ловит попутный ветер

Ветроэнергетика в Англии сдерживается фактическим запретом.
Ветроэнергетика в Англии сдерживается фактическим запретом. Авторское право Unsplash
Авторское право Unsplash
By Rosie Frost
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новое правительство Великобритании отменяет "абсурдный" запрет на использование наземного ветра: что это даст обществу и экономике?

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Новое лейбористское правительство Великобритании отменило фактический запрет на строительство наземных ветряных электростанций в Англии, открыв возможность каждому дому получать энергию из экологически чистых источников.

Новый канцлер Рэйчел Ривз заявила в понедельник, что положит конец "абсурдным" ограничениям консерваторов на строительство наземных ветряков. Консерваторы, напомним, находились у власти последние 14 лет.

Ривз добавил, что решения о строительстве должны приниматься на национальном уровне, а не на местном, как было раньше. Лейбористы пообещали провести консультации о том, следует ли рассматривать крупные ветряные электростанции как инфраструктурные проекты государственного значения.

При запросе разрешений на строительства возможны переговоры и "компромиссы", заявила Ривз в своей первой важной речи с момента вступления в должность, но ответ не может быть отрицательным по умолчанию.

"Нельзя терять время"

"Наше правительство будет другим, нельзя терять время", - резюмирует Ривз.

Исследование, опубликованное в апреле организацией "Друзья Земли" и учеными из Эксетерского университета, показало, что использование менее 3% земель в Англии под наземные ветряные и солнечные электростанции может дать в 13 раз больше чистой энергии, чем производится сегодня.

Новый министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд обещает не откладывать преобразования в долгий ящик. "Запрет на использование наземного ветра действует здесь 9 лет. Мы работаем в правительстве 72 часа и уже его отменили, - сообщил он в социальных сетях. - В таком темпе мы и будем двигаться".

Ограничения на строительство ветряков были введены бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном в 2015 году. Правила предусматривали, что всего одно возражение может остановить проект. Майкл Гоув, занимавший пост министра по делам общин, заявил осенью прошлого года, что запрет снимут. Однако согласно двум сноскам в правилах строительства домов и инфраструктуры в Англии реализация проектов по строительству ветряных электростанций на практике оставалась невозможной.

Экопрорыв не за горами?

Сегодня Великобритания далека от выполнения своих обязательств по использованию экологически чистой энергии. По мнению экспертов, увеличение количества наземных ветряных электростанций может помочь в достижении этих целей и сократить счета домохозяйств. "Используя огромный потенциал возобновляемых источников энергии в стране, новое правительство утверждает себя в качестве мирового лидера в переходе к зеленой энергетике", - считает Майк Чайлдс, руководитель отдела науки, политики и исследований организации "Друзья Земли".

"Сухопутный бриз в Великобритании - один из самых дешевых видов энергии, а запрет на возведение ветряков фактически привел к увеличению счетов,- говорит Джесс Ралстон, руководитель отдела энергетики некоммерческой организации Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU). - Большее использование наземного ветра приведет к снижению необходимости в газовых электростанциях, а это уменьшит зависимость Великобритании от иностранного газа".

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