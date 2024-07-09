"Другая Марин": лидер французских "зеленых" призывает не забывать о себе

Лидер французских "зеленых" Марин Тонделье стала одним из самых ярких представителей левого фланга в предвыборной кампании. Познакомимся с ней ближе.

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Франция удивила и удивилась: в воскресенье левый альянс "Новый народный фронт" вырвался в лидеры второго тура парламентских выборов, оттеснив на второй план "Национальное объединение", ультраправую партию Жордана Барделла и Марин Ле Пен, фаворита тура первого.

"Мы в начале пути"

Итоги голосования стали шоком после того, как течение нескольких недель опросы предрекали ультраправым комфортную победу. Так или иначе, Францию ждут интенсивные переговоры о формировании парламентского большинства. В них примет участие и лидер "зеленых" Марин Тонделье, ведущая фигура предвыборной кампании левых.

Неслучайно: ее партия - одна из крупнейших альянса "Новый народный фронт", а саму Тонделье называли кандидатом на пост премьер-министра. Сразу после первого тура она призвала оперативно создать "Республиканский фронт" в пику ультраправым. Это предусматривало снятие ряда кандидатов, чтобы не дробить голоса. "Сегодня победила социальная справедливость, - сказал Тонделье в своей речи, празднуя успех второго тура. - Сегодня победила экологическая справедливость, победил народ. И мы только в начале пути".

"Другая Марин"

Узнаваемая по любимому зеленому пиджаку, Тонделье выступает против крайне правых с самого начала своей политической карьеры. Она родом из бывшего шахтерского городка на севере Франции. Депутат 11-го избирательного округа Па-де-Кале, который с 2017 года представляет Марин Ле Пен, Тонделье получила прозвище "другая Марин".

Нынешний лидер "Зеленых" была избрана оппозиционным членом городского совета в 2014 году и принимала самое активное участие в местной политике. Тонделье описала запугивания, которым подвергалась, работая под руководством мэра от "Национального объединения", в своей книге "Новости с фронта". "Другая Марин" возглавляет "Зеленых" с декабря 2022 года.

Тот, кто забывает об экологии, забывает о себе. Марин Тонделье.

Ветеран борьбы с ультраправыми, Тонделье стала стала невероятно популярной в разгар нынешней кампании. Она обвинила лидера крайне правых Жордана Барделла в том, что он избегает дебатов с ней. "Тот, кто забывает об экологии, забывает о себе", - декларирует она.

Far-left politician Clementine Autain, left, President of the Green Party Marine Tondelier, right, and Socialist Party Secretary General Olivier Faure, centre. AP Photo/Thomas Padilla, File

Что ждет левых?

Без абсолютного большинства в парламенте альянсу левых будет трудно проходить через процедуру голосования. Блоку придется формировать коалицию и, как следствие, идти на компромиссы, которые могут привести к ослаблению некоторых направлений ее политики. Сегодня "Новый народный фронт" - сложная "смесь" социалистов, "зеленых", коммунистов, плюс - крайне левая партия "Непокоренная Франция".

В планах фронта - инвестиции в возобновляемые источники энергии, развитие морской ветряной и гидроэнергетики и отказ от энергетики атомной, реализация климатического плана, направленного на углеродную нейтральность к 2050 году.

Программа левых также включает в себя защиту людей и их имущества от последствий изменения климата, в том числе через установление температурных порогов для работающих на открытом воздухе в условиях сильной жары. Они мечтают реформировать сельскохозяйственную политику ЕС, вызывающую разногласия.

Поражение крайне правых стало настоящим облегчением для сторонников европейской "зеленой сделки". Ранее Жордан Барделла призывал французское правительство отказаться от нее, назвав сделку частью "карательной экологической политикой ЕС".