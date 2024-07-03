"Нас убьет климат!": известный рекламщик рассказал о борьбе за здоровье планеты

Дэвид Джонс работал над многими известными рекламными кампаниями, но сейчас в центре его внимания - изменение климата.

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Дэвид Джонс - известное имя в мире рекламы. Он был генеральным директором Havas, одной из крупнейших в мире коммуникационных групп, а в 2015 году создал Brandtech Group - одну из первых маркетинговых компаний, использующих искусственный интеллект (сегодня ее стоимость оценивается примерно в 4 миллиарда долларов).

Вам интересно, почему мы говорим о рекламщике на странице Euronews Green? В то время как остальные представители делового и творческого мира боятся ИИ, который якобы может лишить их работы, Дэвид боится совсем другого.

"Люди говорят: "ИИ нас убьет". Скорее всего, нет, ведь нас убьет изменение климата, не начни мы действовать. Если загрузить все данные о климате в модели ИИ, спросив, что нам делать, то машина ответит: "Надо действовать быстро, иначе вымрете"", - рассказывает бизнесмен.

Поддержка молодых лидеров

Дэвид осознает свое привилегированное положение и считает своим долгом сделать что-то позитивное в интересах общества. В 2009 году вместе с коллегой из Havas Кейт Робертсон он открыл благотворительную организацию One Young World, которая поддерживает молодых лидеров, стремящихся к переменам.

Она действует в самых разных отраслях, но везде основное внимание уделяет климату. "Я всегда верил, что мы можем использовать творческий подход, чтобы изменить поведение людей в отношении важных проблем, стоящих перед миром. Так что когда в 2009 году мне предложили помочь Кофи Аннану в его кампании по борьбе с изменением климата, я сразу согласился. Мы создали One Young World, веря, что сможем дать возможность ярким молодым лидерам планеты", - рассказывает Дэвид.

Спустя 15 лет One Young World остается одной из крупнейших благотворительных организаций такого рода, предлагая самое значительное финансирование молодым, продвигающим инициативы по достижению целей устойчивого развития.

Кто эти лидеры ?

"Послы группы One Young World оказали влияние на жизнь более 50 миллионов человек с тех пор, как мы начали работу в 2009 году", - с гордостью говорит Дэвид в интервью Euronews Green. приводит примеры. Вот Piipee - бразильская компания, основанная Эзекилем Веданой да Розой для борьбы с нерациональным использованием воды. Его биоразлагаемый спрей нейтрализует мочу и обеззараживает туалет без необходимости смыва. Один миллилитр спрея может заменить смыв, что сэкономит 10 литров воды.

С 2015 года число пользователей Piipee достигло 200 тысяч человек. В среднем люди и предприятия, использующие этот продукт, сократили счета за воду на 35%.

А вот EnRoute - приложение, разработанное Анжелой Бушеска в Македонии с целью научить пользователей делать рациональный выбор в пользу покупок и транспорта. Приложение позволяет отсканировать товар в магазине и получить подробный анализ его экологичности, а также варианты более безопасных альтернатив.

Еще одна компания - Xilinat - основана 18-летним Хавьером Ларрагоити в Мексике. Она производит дешевую, экологичную и здоровую альтернативу сахару путем ферментации отработанных кукурузных початков. Получается продукт, помогающий в борьбе с ожирением и диабетом, который также позволяет сократить выбросы углекислого газа от промышленных объемов сельскохозяйственных отходов.

Смотрите видео выше, чтобы узнать больше о компании David Jones и One Young World.