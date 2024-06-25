От рыбака до Брюсселя: ученые, наблюдающие за промыслом, связывают море и большую политику

Правила регулирования промысла в наших водах разрабатывают в офисах, но знания, на которые они опираются, приходят от ученых, наблюдающих за морем. Эти мужчины и женщины обеспечивают основу для сбора данных о рыболовстве в ЕС. Кто они? Какой вклад вносят в сохранение нашей морской экосистемы?

Раннее утро на Мальте. Мы сопровождаем на борту рыбацкого судна трех экспертов. Келли, Лука и Фрэнк работают в группе Aquatic Resources Malta, или ARM. Это исследовательское подразделение государственного департамента рыболовства и аквакультуры выполняет важнейшую миссию: передает политикам точные данные о состоянии воды.

Лука Пизани, морской биолог, рассказывает: "Вместе мы собираем данные нужные для ЕС. Сегодня мы занимаемся бортовым наблюдением - рутинной операцией, в ходе которой у нас есть возможность подняться на борт вместе с рыбаками и замерить, что они ловят: и рыбу, которую они заберут, и ту, что вернут в море".

"Это лучшая часть работы, - соглашается его коллега, Келли Камиллери. - Вы получаете шанс наблюдать, работать с рыбаками, видеть, как функционирует рыбная промышленность".

Пока экипаж судна доставляет улов на берег, ученые фиксируют статистику и основные биологические параметры. "Эта информация очень ценна для политиков и лиц, принимающих решения, - говорит Пизани. - Мы можем количественно определить, во что обходится - с экологической точки зрения - промысел коммерчески важных видов. При вылове каждого коммерческого вида вы также вылавливаете сопутствующую рыбу, которая в противном случае не стали бы объектом промысла".

Эти данные, собранные на европейском уровне на протяжении многих лет, служат ориентиром для политиков, определяющих промысловые правила игры. Они же - основа для укрепления социально-экономической составляющей рыболовного сектора. "Я очень верю в необходимость сбалансировать экологическую, социальную и экономическую составляющие при разработке стратегии для этой отрасли", - говорит Алисия Бугеха Саид, заместитель парламентского секретаря по вопросам рыболовства, аквакультуры и прав животных.

Хотя промысловый сектор составляет всего 1% ВВП Мальты и в нем занято около тысячи рыбаков, по словам Бугеджи Саид, рыболовство глубоко связано с самобытностью нации. "Я считаю, что наука - это основа процесса принятия решений, и нам нужны точные данные, чтобы прогнозировать будущее", - отмечает она.

Наблюдения на борту - лишь один из методов. Есть и другой - прямое изучение выловленной рыбы. В 4 утра звон колокола возвещает на Мальте о начале рыбного аукциона. Покупатели соревнуются за лучший улов, самую вкусную рыбу... Но Фрэнк Фарругия, сотрудник АРМ, посещает рынок по другой причине. "В рамках многолетнего плана сбора данных у нас есть бюджет, на который мы можем покупать рыбу, - рассказывает он. - Затем мы анализируем ее в лабораториях, фиксируем главным образом биометрические параметры - длину, вес, пол и зрелость". Препарирование образцов - самый первый шаг в комплексном процессе сбора данных, которые в конечном итоге попадут в Еврокомиссию.

"Наши рыбные запасы используются совместно с соседними странами, - говорит Юрген Мифсуд, менеджер Aquatic Resources Malta. - Поэтому очень важно, чтобы государства-члены обменивались данными, сводили их и так отвечали на запрос, который мы получаем от Еврокомиссии и других организаций, сотрудничающих с ней". По его словам, данные, полученные в результате запросов Брюсселя, используются для моделирования рыбных запасов вокруг Мальтийских островов. "Затем их сводят вместе на региональном уровне, ну а затем на основе этой информации мы можем разработать меры по управлению - уже на уровне политическом", - уточняет он.

Юрген имеет докторскую степень в статистике и математике. Он руководит сбором данных и другими проектами, которые реализуют 35 сотрудников ARM. Однако его интерес к рыбы обусловлен и личными мотивами. "В отрасли у нас в основном заняты мелкие рыбаки, то есть получается, что нас кормит традиционный промысел. На мой взгляд, это очень важный аспект для Мальты", - говорит он.

Как и во многих других местах Средиземноморья, мальтийские рыбаки сталкиваются с рядом проблем: изменение климата, загрязнение окружающей среды, истощение запасов и конкуренция. "Думаю, мы не смогли принять во внимание все разнообразие и неоднородность рыбаков, особенно малых. Чаще всего основное внимание уделяется крупным коммерческим промысловикам. На Мальте же более 90% рыбаков - это малый бизнес, и я думаю, что нам нужно больше европейских площадок, где действительно занимаются малой рыбной промышленностью", - говорит Алисия Бугеха Саид.

Мнение политика разделяют ученые на борту рыболовецких судов. Лука Пизани убежден: "Очень важно иметь хорошие рабочие отношения с рыбаками. В конце концов, их интересы - это наши интересы. Если море не в порядке, мы хотим быть в курсе. Если мы поймем и выявим проблемы, то сможем поднять этот вопрос перед политиками, лицами, принимающими решения - так, чтобы лучше подготовить их к принятию соответствующих мер по защите моря в интересах рыбаков".