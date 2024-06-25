EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

От рыбака до Брюсселя: ученые, наблюдающие за промыслом, связывают море и большую политику

Совместно с The European Commission
От рыбака до Брюсселя: ученые, наблюдающие за промыслом, связывают море и большую политику
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Bryan Carter
Опубликовано
Поделиться статьей
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Правила регулирования промысла в наших водах разрабатывают в офисах, но знания, на которые они опираются, приходят от ученых, наблюдающих за морем. Эти мужчины и женщины обеспечивают основу для сбора данных о рыболовстве в ЕС. Кто они? Какой вклад вносят в сохранение нашей морской экосистемы?

Раннее утро на Мальте. Мы сопровождаем на борту рыбацкого судна трех экспертов. Келли, Лука и Фрэнк работают в группе Aquatic Resources Malta, или ARM. Это исследовательское подразделение государственного департамента рыболовства и аквакультуры выполняет важнейшую миссию: передает политикам точные данные о состоянии воды.

Лука Пизани, морской биолог, рассказывает: "Вместе мы собираем данные нужные для ЕС. Сегодня мы занимаемся бортовым наблюдением - рутинной операцией, в ходе которой у нас есть возможность подняться на борт вместе с рыбаками и замерить, что они ловят: и рыбу, которую они заберут, и ту, что вернут в море".

"Это лучшая часть работы, - соглашается его коллега, Келли Камиллери. - Вы получаете шанс наблюдать, работать с рыбаками, видеть, как функционирует рыбная промышленность".

Пока экипаж судна доставляет улов на берег, ученые фиксируют статистику и основные биологические параметры. "Эта информация очень ценна для политиков и лиц, принимающих решения, - говорит Пизани. - Мы можем количественно определить, во что обходится - с экологической точки зрения - промысел коммерчески важных видов. При вылове каждого коммерческого вида вы также вылавливаете сопутствующую рыбу, которая в противном случае не стали бы объектом промысла".

Эти данные, собранные на европейском уровне на протяжении многих лет, служат ориентиром для политиков, определяющих промысловые правила игры. Они же - основа для укрепления социально-экономической составляющей рыболовного сектора. "Я очень верю в необходимость сбалансировать экологическую, социальную и экономическую составляющие при разработке стратегии для этой отрасли", - говорит Алисия Бугеха Саид, заместитель парламентского секретаря по вопросам рыболовства, аквакультуры и прав животных.

Хотя промысловый сектор составляет всего 1% ВВП Мальты и в нем занято около тысячи рыбаков, по словам Бугеджи Саид, рыболовство глубоко связано с самобытностью нации. "Я считаю, что наука - это основа процесса принятия решений, и нам нужны точные данные, чтобы прогнозировать будущее", - отмечает она.

Наблюдения на борту - лишь один из методов. Есть и другой - прямое изучение выловленной рыбы. В 4 утра звон колокола возвещает на Мальте о начале рыбного аукциона. Покупатели соревнуются за лучший улов, самую вкусную рыбу... Но Фрэнк Фарругия, сотрудник АРМ, посещает рынок по другой причине. "В рамках многолетнего плана сбора данных у нас есть бюджет, на который мы можем покупать рыбу, - рассказывает он. - Затем мы анализируем ее в лабораториях, фиксируем главным образом биометрические параметры - длину, вес, пол и зрелость". Препарирование образцов - самый первый шаг в комплексном процессе сбора данных, которые в конечном итоге попадут в Еврокомиссию.

"Наши рыбные запасы используются совместно с соседними странами, - говорит Юрген Мифсуд, менеджер Aquatic Resources Malta. - Поэтому очень важно, чтобы государства-члены обменивались данными, сводили их и так отвечали на запрос, который мы получаем от Еврокомиссии и других организаций, сотрудничающих с ней". По его словам, данные, полученные в результате запросов Брюсселя, используются для моделирования рыбных запасов вокруг Мальтийских островов. "Затем их сводят вместе на региональном уровне, ну а затем на основе этой информации мы можем разработать меры по управлению - уже на уровне политическом", - уточняет он.

Юрген имеет докторскую степень в статистике и математике. Он руководит сбором данных и другими проектами, которые реализуют 35 сотрудников ARM. Однако его интерес к рыбы обусловлен и личными мотивами. "В отрасли у нас в основном заняты мелкие рыбаки, то есть получается, что нас кормит традиционный промысел. На мой взгляд, это очень важный аспект для Мальты", - говорит он.

Как и во многих других местах Средиземноморья, мальтийские рыбаки сталкиваются с рядом проблем: изменение климата, загрязнение окружающей среды, истощение запасов и конкуренция. "Думаю, мы не смогли принять во внимание все разнообразие и неоднородность рыбаков, особенно малых. Чаще всего основное внимание уделяется крупным коммерческим промысловикам. На Мальте же более 90% рыбаков - это малый бизнес, и я думаю, что нам нужно больше европейских площадок, где действительно занимаются малой рыбной промышленностью", - говорит Алисия Бугеха Саид.

Мнение политика разделяют ученые на борту рыболовецких судов. Лука Пизани убежден: "Очень важно иметь хорошие рабочие отношения с рыбаками. В конце концов, их интересы - это наши интересы. Если море не в порядке, мы хотим быть в курсе. Если мы поймем и выявим проблемы, то сможем поднять этот вопрос перед политиками, лицами, принимающими решения - так, чтобы лучше подготовить их к принятию соответствующих мер по защите моря в интересах рыбаков".

Поделиться статьей
исследования Средиземное море Pыболовство