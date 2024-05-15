Изменения климата влияют на водный цикл и здоровье

В зонах риска затоплений в ЕС находятся 11% больниц и 15% предприятий. С 1980 года жертвами лесных пожаров стали 702 человека

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Каждый восьмой гражданин ЕС живет в районе, подверженном риску затопления. Европейское агентство по окружающей среде предупредило об пагубном влиянии изменений климата на весь круговорот воды в природе. Из-за этого учащаются засухи и лесные пожары. За последние 40 лет наводнения унесли жизни 5582 человек, и опасность кажется больше, чем когда-либо.

Эксперт Европейского агентства по окружающей среде Александра Казмерчак:

Значительная часть экономической деятельности в Европе по-прежнему осуществляется возле рек, которые могут выйти из берегов. Например, около 15% промышленных предприятий по всему ЕС находятся в зонах паводков. Кроме того, инфраструктура, такая как очистные сооружения, часто расположена ниже по течению. Более трети подобных объектов в Европе находятся в поймах.

Согласно докладу агентства, в зонах риска также расположено 11% больниц и медицинских учреждений Евросоюза. Засухи и тёплый ветер снижают качество воды, увеличивают концентрацию в атмосфере загрязняющих веществ. В совокупности эти явления угрожают доступу людей к воде. Они влияют на сельское хозяйство и на системы охлаждения атомных электростанций.

Снова Александра Казмерчак:

_Самые острые последствия заключается в том, что это повлияло на аграрный сектор и производство продуктов питания в 2022 году. Мы наблюдаем, в частности, снижение урожая кукурузы, пшеницы, оливок для масла, особенно в Южной Европе. По оценкам, около 9 млрд евро составляет ежегодный ущерб от засухи для фермеров, коммунального водоснабжения и энергетик_и.

Поэтому Европейское агентство по окружающей среде призывает все заинтересованные стороны ограничить освоение территорий, находящихся под угрозой. Оно предлагает решения, которые применяет сама природа, такие как посадка деревьев для повышения влажности почвы влаги или повторное использование очищенной воды. Наконец, агентство выступает за создание более эффективной системы раннего оповещения о стихийных бедствиях.