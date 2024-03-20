Футбольный мяч, покрытый рачками, и лиса на ветке: лауреаты British Wildlife Photography Award

Взлёты и падения дикой природы на захватывающих дух и поражающих своей красотой снимках победителей конкурса British Wildlife Photography Awards.

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Фотография футбольного мяча, покрытого усоногими рачками, получила главный приз British Wildlife Photography Awards в этом году.

Фотограф Райан Сталкер нашел мяч, выброшенный на остров Портленд в Дорсете, у южного побережья Англии. Поскольку эти членистоногие не являются нативными для Великобритании, он считает, что мяч совершил поистине эпическое путешествие через Атлантический океан по воле волн и штормов.

Над водой он выглядит как обычный футбольный мяч. Но прямо под поверхностью к его нижней стороне прилепилась колония goose barnacles - яркое напоминание о влиянии антропогенного загрязнения на хрупкие экосистемы океана.

"Эти отходы также могут принести существ, которые могут выжить в водах Великобритании и стать инвазивными видами", - говорит Райан, получивший награду "Британский фотограф дикой природы года 2024" и победивший в номинации "Берег и морская среда" за снимок под названием "Океанский скиталец". "Увеличение количества отходов жизнедеятельности человека в море может увеличить риск того, что новые существа доберутся до наших берегов".

Его работа была одной из более чем 14 000 работ, участвовавших в ежегодном конкурсе, и получила главный приз в размере 5 000 фунтов стерлингов (5 850 евро), а также была опубликована в официальном каталоге.

От застенчивых деревьев до балансирующей на ветке лисы - вот победители некоторых других номинаций British Wildlife Photography Awards 2024.

'Ocean Drifter': Overall Winner - British Wildlife Photographer of the Year. © Ryan Stalker / British Wildlife Photography Awards

Победитель в номинации "Портреты животных": Скворец, застывший в полёте

Фотограф Марк Уильямс попытался "заморозить птицу в полёте" в своей работе "Ночной скворец".

"Я некоторое время наблюдал за птицами в своем саду, когда они кормились семенами подсолнечника и арахисом из кормушки", - говорит Марк.

"Я стремился передать в своих снимках ощущение движения и полета, сохраняя при этом мелкие детали птиц".

'Starling at Night': Animal Portraits winner. © Mark Williams / British Wildlife Photography Awards

Победитель в номинации "Среда обитания": Лиса, идущая по канату

На снимке Даниэля Вальверде Фернандеса "Канатоходец" запечатлена рыжая лиса, ловко пробирающаяся по ветке дерева, тонко подсвеченной солнечными лучами.

'The Tightrope Walker': Habitat winner. © Daniel Valverde Fernandez / British Wildlife Photography Awards

Победитель конкурса "Невидимая Британия": общительные бабочки на закате

Летним вечером три голубянки Икар (Polyommatus icarus) сидят на лугу на снимке под названием "Трое - это уже толпа".

"Это такие красивые маленькие насекомые, которые украшают любой луг или сад с дикими цветами", - говорит фотограф Росс Ходдинотт. "Голубянки - довольно общительные насекомые, и их часто можно встретить сидящими рядом друг с другом - или даже на одной и той же травинке или цветке".

'Three's a Crowd': Hidden Britain winner. © Ross Hoddinott / British Wildlife Photography Awards

Победитель конкурса "Дикий лес": Буковые деревья демонстрируют свою "застенчивость полога"

Голые буковые деревья демонстрируют свою "застенчивость" - когда кроны зрелых деревьев не соприкасаются - на этом снимке под названием "Тянись к небу" Грэма Нивена.

"Кроме поистине волшебного зрелища такие снимки - это еще и отличный повод поваляться в лесу", - говорит Грэм о снимке, сделанном в роще в Данбаре (Восточный Лотиан, Шотландия).

'Beech for the Sky': Wild Woods winner. © Graham Niven, Niven Photography / British Wildlife Photography Awards

Молодой британский фотограф дикой природы года по версии RSPB: Улетающий лысух

С призывом к молодежи активнее соприкасаться с природой, жюри конкурса присудило награду "Молодой британский фотограф года в области дикой природы" Максу Вуду за снимок "Летящая по воде".

"Я проснулся в 4.45 утра в надежде сделать в занимающемся свете снимки водоплавающих птиц на пруду Френшам в Суррее", - рассказывает Макс. "С наступлением утра солнечные лучи начали пробиваться сквозь деревья вдоль кромки пруда, создавая своего рода прожекторы в утреннем тумане".

'Running on Water': RSPB Young British Wildlife Photographer of the Year winner. © Max Wood / British Wildlife Photography Awards

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Что такое British Wildlife Photography Awards?

British Wildlife Photography Awards (BWPA) - это авторитетный смотр природной фотографии в Великобритании. Она служит важнейшим напоминанием о ценности наших лесов, водно-болотных угодий и других экосистем.

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Конкурс 2025 года теперь открыт для заявок на сайте bwpawards.org. Свои снимки могут присылать фотографы с любым уровнем подготовки.