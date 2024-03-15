Маскарад для лисенка: эксперты центра дикой природы наряжаются лисами, выкармливая малыша

By Euronews Green и APTN

Сотрудники центра дикой природы в Вирджинии получили на попечение дикого лисенка. Ухаживая за ним, они надевают маску лисы, чтобы "малыш не привык к людям и проще вернулся в природу".

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Сотрудники Ричмондского центра дикой природы, штат Вирджиния, делают все возможное, чтобы позаботиться о лисенке, находящемся на их попечении. Чтобы сохранить максимальную естественность, им пришлось проявить фантазию. Исполнительный директор центра Мелисса Стэнли решила надеть сверхреалистичную маску лисы и кормить детеныша из шприца.

В своем сообщении на Facebook центр объяснил, что такой "маскарад" помогает свести к минимуму производимый человеком шум и создать визуальные барьеры. "Важно следить за тем, чтобы детеныши, выросшие в неволе, не привыкли к людям, - говорится в сообщении. - Такие меры повышают вероятность того, что в будущем лисята смогут реинтегрироваться в дикую природу".

Стэнли рассказала, что лисенок поступил в центр 29 февраля. Его нашел мужчина, выгуливавший собак. Подумав, что это котенок, мужчина передал находку в Ричмондское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Малышу было менее суток от роду, на его животе на тот момент сохранился кусочек пуповины.

Сотрудники центра попытались найти мать лисенка, чтобы воссоединить семью. Они обнаружили пустующую нору. Считается что лисицы в этом районе были отловлены. Стэнли заявила, что думает, что лисенок либо выбрался из капкана, либо выпал из кузова грузовика ловца.

Сотрудники центра по очереди кормили питомца каждые два-четыре часа, надевая маску лисы. Около малыша разместили чучело, которое должно имитировать мать.

"Цель - выпустить животных обратно в дикую природу, дать больше шансов на выживание, позволить им узнать себе подобных, размножаться, продолжив популяцию", - заявила Стэнли.