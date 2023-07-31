В горе Бен Круачан в Шотландии построят подземную подстанцию к уже имеющейся ГАЭС, чтобы вдвое увеличить её мощность. Стоимость проекта - почти 600 млн. евро.

Правительство Шотландии одобрило план по расширению ГАЭС Круачан (Cruachan) в горном районе Аргайл на западе страны за счёт строительства воспомогательной подземной станции.

Его будет осуществлять компания Drax, которая специализируется на разработке возобновляемых источников энергии. Стоимость проекта - 500 млн. фунтов стерлингов (581 млн. евро).

Цель: достичь нулевых показателей вредных выбросов.

Однако в компании утверждают, что британские власти должны внести законодательные изменения, чтобы сделать проект привлекательным для инвесторов.

"Гигантская водяная батарея"

Гидроаккумулирующая электростанция Круачан была сдана в эксплуатацию в 1965 году. Это первая в мире мире реверсивная турбинная накопительная энергосистема подобных масштаба и типа.

ГАЭС по принципу работы сравнивают с гигантской "водяной батареей", за счёт которой происходит накопление гидроэлектрическойэнергии. В состав станции входят два больших водохранилища, расположенных на разной высоте.

Турбины перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний, чтобы "зарядить" аккумулятор. Когда вода сбрасывается, и поток вращает турбину, происходит выработка гидроэлектроэнергии.

Первый проект за многие десятилетия

Согласно проекту, подстанция будет находиться в гигантской по площади пещере, которую выроют в горе Бен Круачан.

Предполагается, что с её помощью мощность ГАЭС увеличится на 600 мегаватт.

"Это важная веха в реализации планов компании Drax по строительству первой для нынешнего поколения в Великобритании новой гидроэлектростанции с насосным накопителем", - заявил исполнительный директор компании Уилл Гардинер.

Он добавил, что при должной поддержке со стороны государства и инвесторов, генерирующая мощность площадки может быть увеличена в более чем два раза.

Проект затратный, признают разработчики, и на его реализацию уйдёт от пяти до восьми лет.

Шотландия стремится к "чистому" энергопотреблению

Первый министр Шотландии Хумза Юсаф во время посещения ГАЭС заявил, что её расширение - это важный шаг к тому, чтобы свести вредные выбросы к нулю.

"Правительство Шотландии призывает британские власти создать соответствующий рыночный механизм для гидроэнергетики, чтобы мы могли полностью реализовать её потенциал", - сказал он.

Правительство Великобритании заявляет, что оно уже обеспечило миллиарды фунтов стерлингов инвестиций в "зеленую" энергетику.

"Ожидается, что наши планы по развитию энергетики Великобритании позволят привлечь ещё 100 млрд. фунтов стерлингов инвестиций и поддержать 480 тыс. рабочих мест по всей Великобритании, включая Шотландию, к 2030 г.", - заявил представитель правительства в интервью BBC.

"Насосные гидроаккумуляторы помогут обеспечить большую энергетическую безопасность и экономический рост, и мы уже подтвердили своё намерение содействовать инвестициям в эти технологии, устраняя при этом нормативные барьеры".

Также некоторые эксперты, анализировавшие шотландский проект, считают, что инициативы подобного рода позволят обеспечить энергетическую безопасность и приведут, в конечном счёте, к снижению цен на электроэнергию.