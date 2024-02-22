Милан – третий по загрязнённости воздуха город в мире? Вот почему это неправда

Экономическая столица Италии страдает не только из-за своего географического положения, но и, прежде всего, из-за развитой промышленности, пробок и высокой плотности населения. Власти признают, что качество воздуха плохое, но считают, что данные частной организации IQAir "уводят от истины".

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Загрязнение воздуха в столице итальянской Ломбардии вынудило власти ввести новые строгие правила.

Среди прочего, были установлены ограничения на отопление (запрещается поддерживать температуру выше 19℃ в жилых домах и на предприятиях, а также использовать для дровяные печи) и использование транспорта, в частности грузового, в дневное время. Ко вторнику девять из 12 провинций региона, включая Милан, Комо, Бергамо и Брешию, оказались в зоне чрезвычайной ситуации из-за смога.

Загрязнение воздуха не является чем-то необычным для региона, но в начале этой недели ситуация достигла критической отметки из-за сухой погоды и не по сезону высоких температур. Недостоверные заявления о том, что Милан находится в тройке лидеров по уровню загрязнения воздуха, вызвали споры и лишили покоя местные власти.

"Ничего необычного"

Необычно высокие зимние температуры и малое количество осадков усугубили проблему смога, заявили власти в понедельник, комментируя введение временных мер для снижения уровня загрязнения.

По словам экспертов, это может стать "новой нормой" для региона, если борьба с изменением климата не усилится.

Ожидается, что дождь и ветер, прогнозируемые с четверга, облегчат ситуацию в Ломбардии и других частях долины реки По.

Региональное подразделение агентства по охране окружающей среды (ARPA) также заявило, что метеорологические условия, "неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ", являются обычным явлением в этом регионе. Поскольку Альпы и Апеннины окружают долину По с трёх сторон, здесь одна из самых низких скоростей ветра в Европе.

Дуомо почти невозможно разглядеть из-за смога, 20 февраля 2024 года. AP Photo/Luca Bruno

В прошлом году, пояснили в ARPA, дожди в январе и тёплые ветры в феврале предотвратили высокий уровень загрязнения от движения транспорта, отопления, промышленности и животноводческих стоков, который обычно наблюдается в первые месяцы года.

"Ситуация в целом сопоставима с измерениями прошлых лет, и она даже лучше, чем пять, десять или двадцать лет назад", – добавили в агентстве.

Власти раскритиковали "скандальный" рейтинг

Проблема смога в регионе привлекла к себе внимание в начале этой недели, когда в воскресенье швейцарская компания IQAir, занимающаяся мониторингом загрязнения воздуха в режиме реального времени, назвала ситуацию со смогом в Милане "опасной для здоровья". Компания заявила, что уровень загрязнения твёрдыми частицами (PM2.5) в городе в 24 раза превышает предел, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

Милан оказался на третьем место после Дакки в Бангладеш и Лахора в Пакистане – обе эти азиатские страны считаются лидерами по уровню смертности из-за загрязнения воздуха. Во вторник Милан ненадолго поднялся на второе место, но затем снова опустился на 10-е.

При этом швейцарский сайт учитывает только 111 городов с населением не менее 300 000 человек. Кроме того, данные могут поступать как с государственных станций мониторинга, так и из частных домов, и неизвестно, какие приборы там используются.

Официальные лица Ломбардии оспаривают рейтинг, утверждая, что измерения меняются от часа к часу, в результате чего список меняется "в зависимости от того, в какой момент вы на него смотрите". В агентстве ARPA заявили, что по долгосрочным средним показателям на том же сайте столица Ломбардии находится аж на 531-м месте.

Мэр Милана Джузеппе Сала назвал разгромные сводки IQAir "экспромтом частной организации". Он обвинил СМИ в том, что они публикуют новости на основе сообщений в социальных сетях, заявив, что исследования ARPA демонстрируют, что ситуация с качеством воздуха "улучшается благодаря работе компетентных органов".

Несмотря на присущий ему оптимизм, ARPA все же признаёт, что в последние недели воздух в городе превысил предельную норму. С начала года в течение почти целого месяца в Милане наблюдалось превышение допустимых норм содержания мелких частиц, причём в самые пасмурные дни оно достигало 30 раз.

Именно это стало причиной принятия экстренных мер по борьбе с загрязнением, таких как ограничение движения транспорта в дневное время в наиболее пострадавших районах.