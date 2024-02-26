Испания планирует запретить короткие внутренние перелеты

By Euronews Green

Испания намеревается запретить летать на самолетах внутри страны в случае, если до места назначения можно доехать на поезде менее чем за два с половиной часа.

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Испания запрещает часть внутренних рейсов на короткие расстояния в рамках плана по сокращению выбросов углекислого газа.

Летать между испанскими городами будет запрещено, если их связывает железная дорога, по которой можно добраться до места назначения менее чем за два с половиной часа. Исключение — "узловые аэропорты, которые соединяются с международными маршрутами".

Испания рассматривала возможность введения такого запрета с 2021 года в рамках плана действий по защите климата до 2050-го.

Текст, согласованный Испанской социалистической рабочей партией и партией "Сумар", также направлен на анализ потенциального влияния ограничения использования частных самолетов и директивы Европейского союза о налогообложении энергетических продуктов, включая керосин.

В мае 2023 года аналогичный запрет ввела Франция.

Влияние запрета на ближнемагистральные полеты

Первоначально проект лидера "Сумар" Йоланды Диас предусматривал отказ от ближнемагистральных рейсов с железнодорожными альтернативами продолжительностью менее четырех часов, но теперь эта цифра уменьшена до двух с половиной часов.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году организацией Ecologistas en Acción, первоначальный проект предложения позволил бы сэкономить до 300 000 тонн CO2 и 50 000 авиарейсов в год. Коалиция экологических групп заявила, что 11 воздушных маршрутов можно было бы заменить поездками на поездах продолжительностью менее четырех часов, сократив выбросы CO2 в Испании почти на 10%.

В докладе рассматриваются в основном рейсы в Мадрид и из Мадрида, многие из которых вряд ли попадут под нынешний запрет, поскольку это международный аэропорт.

Как и в случае с мерами, введенными во Франции, количество рейсов, на которые реально повлияют эти меры, может быть минимальным.

Запрет на короткие рейсы критикуют как "неэффективный"

Оппозиционные Народная партия и "Голос" выступают против запрета, причем последняя утверждает, что он сделает Испанию "менее конкурентоспособной".

Член Народной партии Гильермо Марискаль объяснил, что считает инициативу "неэффективной", поскольку она приведет лишь к 0,06-процентному сокращению выбросов, согласно данным Колледжа авиационных инженеров (COIAE).

Согласно заявлению COIAE, "в условиях такого снижения выгоды ущерб, который будет нанесен отрасли воздушного транспорта Испании, будет значительным".

Пока неясно, когда будут введены меры и какие маршруты будут затронуты. Запрет должен пройти еще несколько этапов внесения поправок, прежде чем он будет утвержден Сенатом и окончательно станет законом.