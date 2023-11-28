"Капля в море": экоактивисты осуждают первый авиарейс на экологически чистом топливе

Во вторник утром из Лондона вылетел первый пассажирский трансатлантический рейс, использующий исключительно экологически чистое авиатопливо. Мнения по повооду его использования разделились

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Среди более чем 500 рейсов, прибывающих и отправляющихся сегодня из лондонского аэропорта Хитроу, есть один, на который возлагает надежды вся авиационная промышленность.

Вы с трудом выделите его из ряда других самолетов Boeing 787, но именно этот пассажирский самолет, направляющийся в Нью-Йорк, работает исключительно на экологически чистом топливе.

Так называемое экологически чистое авиационное топливо (SAF) может быть изготовлено из различных неископаемых источников. В данном случае Dreamliner был загружен 50 тоннами топлива, полученного в основном из отходов жиров, а также из отходов производства кукурузы.

Однако защитников климата не были среди тех, кто приветствовал отправление рейса Virgin Atlantic из Хитроу в Нью-Йорк.

"Нынешние попытки авиационного сектора продвигать "устойчивые" рейсы - это "зеленый камуфляж", отвлекающий внимание от насущной необходимости сокращения полетов", - говорит Магдалена Хойвизер из сети Stay Grounded, выступающей за такой результат.

В чем проблема с экологичным авиационным топливом?

Участники кампании утверждают, что SAF не может производиться в достаточно широких масштабах, чтобы существенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, которые составляют 2,5 процента от общего объема выбросов в мире.

Ежедневно по всему миру совершается около 100 000 рейсов. SAF, который уже смешивается в ничтожных количествах с традиционным авиационным топливом, составляет менее 0,1 процента топлива, потребляемого на этих рейсах.

"Заменители топлива - это лишь крошечная капля в океане ископаемого топлива, - говорит Хойвизер. - Они и близко не подходят для масштабирования в необходимые сроки, чтобы избежать климатического коллапса".

Скептически настроен и Финлей Ашер, аэрокосмический инженер, работавший в компании Rolls Royce, которая изготовила двигатель для самолета Boeing.

"Этот полет Virgin будет осуществляться на топливе, произведенного с помощью процесса, который является технологическим тупиком: его нельзя устойчиво масштабировать больше, чем лишь до нескольких процентов от существующего объема использования реактивного топлива".

По словам Хелены Беннетт, главы отдела климатической политики Green Alliance UK, запасы отработанного кулинарного жира для производства SAF ограничены, и он уже используется в биодизельном топливе для других видов транспорта.

Авиационная промышленность знает об этой проблеме. Шай Вайс, исполнительный директор Virgin Atlantic, признал, что в настоящее время не хватает SAF.

"Вопрос в том, как обеспечить достаточное производство здесь, в Великобритании, в рамках промышленной революции, и, что более важно, по всему миру", - сказал он в интервью BBC.

Так почему же авиакомпании называют первый трансатлантический рейс на SAF "знаменательным"?

Тем не менее, авиакомпании приветствуют сегодняшний полет как доказательство того, что более экологичная альтернатива возможна.

"Это действительно единственный путь к декарбонизации дальней авиации, не считая того, что у нас самый молодой флот в небе, - добавил Вайс. - Это действительно выдающееся достижение".

Авиакомпании не рассматривают вопрос о сокращении выбросов углерода всерьез. "Думать, что мы можем волшебным образом избавиться от полетов, по-моему, до крайности наивно", - сказал Вайс, отвечая на вопрос о том, как бы он отреагировал на обвинения в гринвошинге.

Нефтегазовый гигант BP также участвует в проекте, который получил финансирование британского правительства. Полет был одобрен регулирующим органом Великобритании - Управлением гражданской авиации - в начале этого месяца после проведения испытаний и анализа.

Экоактивисты обвиняют авиационную промышленность в "зеленом камуфляже" на COP28

Группы "зеленых" утверждают, что выбор времени для полета за два дня до начала климатического саммита ООН COP28 в четверг (30 ноября) не случаен.

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Авиакомпании, включая Lufthansa и Etihad, рекламируют "зеленые" рейсы на конференции, указывая на использование SAF.

Немецкий перевозчик, например, предлагает, по его словам, "особенно экологичный пакет предложений" для пассажиров, направляющихся на COP28 в Дубай из Германии, Австрии, Швейцарии и Бельгии.

Авиапассажирам из этих стран предлагается тариф, который обещает 100-процентную компенсацию связанных с полетом выбросов CO2 с помощью SAF. Пассажиры бизнес-класса могут воспользоваться дополнительным преимуществом - трансфером из аэропорта в отель на электрическом лимузине.

На COP28 снова будет много частных самолетов, считает Чак Коллинз, сотрудник американского Института политических исследований и соавтор исследования о частных самолетах High Flyers.

"Мы видим, что владельцы частных самолетов встали на защиту своего неоправданного вида транспорта в условиях потепления на планете, - говорит он. - Их единственный фиговый листок - это указание на SAF, который не является ни устойчивым, ни практичным, ни научно реалистичным в какие-либо сроки для быстрого сокращения выбросов".

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Авиационная промышленность также запланировала проведение четырехчасового форума в День мобильности на COP28 6 декабря.