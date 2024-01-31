Французские фермеры протестуют против несправедливой конкуренции и добиваются достойной оплаты труда.

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Колонны тракторов подошли к Парижу, Лиону и другим крупным французским городам. В среду полиция арестовала 18 человек недалеко от столицы. На прошлой неделе женщина и ее дочь погибли на юге Франции после того, как автомобиль врезался в баррикаду, за котором они находились.

Напряженность нарастает.

Президент крупнейшего французского профсоюза фермеров FNSEA Арно Россо призвал к "спокойствию и разумным действиям". Он признал, что многие европейские вопросы не могут быть "решены за три дня".

Французское правительство пошло на уступки, а новый премьер-министр Габриэль Атталь заявил во вторник, что готов разрешить кризис.

Однако несмотря на встречи чиновников с фермерами, протесты распространяются по всей Европе.

Как Франция пытается помириться с фермерами?

Во вторник премьер-министр Атталь заявил законодателям в Национальном собрании Франции, что он готов разрешить кризис.

Он сказал, что введет контроль над импортными продуктами питания, который обеспечит "честную конкуренцию".

Одной из главных претензий фермеров является торговая сделка между ЕС и МЕРКОСУР - южноамериканским блоком, в который входят Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай. Они опасаются, что не смогут конкурировать с дешевой сельскохозяйственной продукцией, которая не должна соответствовать единым стандартам.

Тракторы недовольных фермеров под Парижем AP Photo/Christophe Ena

Переговоры о заключении торговой сделки ведутся уже более двух десятилетий, и в 2019 году было объявлено о подписании соглашения. Но оно так и не было реализовано из-за новых экологических требований со стороны ЕС, включая гарантии в отношении вырубки лесов и изменения климата.

Париж выступает против соглашения, а президент Макрон в прошлом заявлял, что не может навязывать экологические нормы фермерам внутри Франции, в то время как импорт сельскохозяйственной продукции из других стран не должен соответствовать этим стандартам.

Экологические группы также выступают против сделки. Их интересует, какое влияние на климат окажет импорт большего количества продукции, в том числе говядины, из блока МЕРКОСУР.

Во вторник французское правительство заявило, что переговоры ЕС с МЕРКОСУР приостановлены после того, как Макрон убедил их отказаться от сделки. Оно утверждает, что Еврокомиссия признала невозможность их завершения в нынешних условиях.

В ЕК, однако, утверждают, что переговоры ещё продолжаются.

Премьер-министр Атталь также затронул тему справедливой оплаты труда, заявив, что закон, призванный обеспечить фермерам справедливую долю прибыли от розничной торговли, будет лучше соблюдаться: начаты проверки, розничных торговцев, не соблюдающих правила, будут штрафовать. Премьер-министр также пообещал помочь испытывающим трудности производителям вина.

На прошлой неделе для успокоения французских фермеров уже было предложено снизить налоги на сельскохозяйственное топливо, используемое в тракторах и другой сельскохозяйственной технике, а также сократить бюрократические проволочки в области охраны окружающей среды.

Несмотря на это, протестующие приближаются к крупным городам, таким как Париж и Лион, блокируя дороги и создавая большие пробки. Многие, включая FNSEA, по-прежнему скептически относятся к способности правительства удовлетворить их требования.

ЕС откладывает введение правил о землях "для природы"

Фермеры только что добились первой уступки от ЕС: внедрение правил, касающиеся выделения земель для восстановления почв и увеличения биоразнообразия, отложено.

Согласно этим правилам, фермеры должны были оставлять от 4 до 7 процентов земель неиспользованными или под паром, чтобы они могли восстанавливаться. Это становилось бы обязательным условием для получения субсидий ЕС.

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В новом предложении Еврокомиссии, опубликованном в среду, содержится рекомендация отложить введение этих правил до 2025 года.

Тракторы идут на Париж AP Photo/Christophe Ena

"Предложение комиссии, направленное сегодня государствам-членам ЕС, которые будут голосовать по нему на заседании комитета, представляет собой первый конкретный политический ответ, направленный на решение проблем с доходами фермеров", - говорится в заявлении.

"Оно также соответствует просьбам, высказанным несколькими государствами-членами на заседаниях сельскохозяйственного совета", - уточняется в тексте документа.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, ответственный за европейский зелёный курс, сказал, что решение отложить введение правил принято, поскольку фермеры пережили исключительно тяжелый год из-за изменения климата и экстремальных погодных условий.

"Я встречался с главой Андалусии, и он рассказал мне, что уровень воды в водохранилищах составляет 20 процентов, а в некоторых частях региона - всего четыре процента", - сказал он на пресс-брифинге.

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По его словам, фермеры в Греции потеряли более 20 процентов своего годового дохода из-за пожаров и наводнений.