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Франция: первые аресты во время фермерских протестов

Франция
Франция Авторское право Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Французская полиция впервые провела задержания участников фермерских протестов. В районе оптового рынка Ранжис под Парижем под стражу взяты по меньшей мере 18 человек.

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Французские фермеры не прекращают протесты и продолжают блокировать автомагистрали в разных частях страны. Колонны тракторов приближаются к столице. 

Полиция впервые провела задержания участников масштабной акции. В районе оптового продовольственного рынка Ранжис под Парижем под стражу взяты по меньшей мере 18 человек.

Профсоюзы призывают к блокаде закупочных центров, утверждая, что они обворовывают фермеров.

Аграрии требуют более высокой заработной платы и помощи от государства из-за растущих издержек. Демонстранты выступают против удушающей бюрократии и дешевого экспорта сельхозпродукции из Украины.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, ведет переговоры с профсоюзами. Накануне он представил дорожную карту по защите аграрного сектора страны. Однако аграрии продолжают мобилизацию.

Фермеры выходят на улицы не только во Франции. Аграрной политикой властей недовольны в Италии, Германии, Бельгии, Польше и других странах. Учитывая тот факт, что в июне пройдут европейские выборы, аналитики считают, что у фермеров есть шанс добиться своих целей.

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