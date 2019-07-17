Соглашение ЕС-МЕРКОСУР: выгода и сомнения

На продолжавшихся 20 лет торговых переговорах между Евросоюзом и организацией МЕРКОСУР наибольшие споры вызывал обмен продуктами сельского хозяйства. Из-за этого может затянуться и процесс ратификации соглашения 28-ми государств ЕС с Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем.

Европейские производители говядины говорят, что её импорт из Южной Америки не отвечает их стандартам и принципам.

«Бразильская модель производства мяса допускает применение более разнообразных кормовых ингредиентов и имеет отличные от наших подходы к содержанию животных. Эта модель не совпадает с европейской, - говорит пресс-секретарь Федерации фермеров ЕС Жан-Батист Бушер. - В конечном счёте, это вопрос конкурентоспособности наших фермеров»

Но европейские фермеры готовы продавать в Южную Америку больше сыра, оливкового масла и вина. Более 350 наименований продуктов имеют закрепленные за ними географические указания, что помогает не допустить на рынок подделки.

Торговое соглашение с МЕРКОСУР сэкономит европейским компаниям более 4 миллиардов евро в год.

Пока же между сторонами очень высоки пошлины, например, нга автомобили и алкоголь 35%, на молочные продукты 28%, шоколад 20%, химикаты 18%.

По завершении переговоров в Брюсселе в конце июня еврокомиссар по торговле сообщила о создании механизма тщательной проверки импортируемых продуктов и введение для некоторых из них переходного периода до 10 лет.

С другой стороны Атлантики будут прибывать, среди прочего, сахар, этанол, рис. МЕРКОСУР также откроет свой рынок услуг и государственных закупок.

Бразилия обладает девятой по размеру экономикой в мире, и её правительство разделяет позицию ЕС по борьбе с протекционизмом.

«Евросоюз подтверждает свою приверженность свободе торговли, хотя он требует от нас серьёзных компромиссов, - сказал бразильский посол Маркуш Гальвау . -За открытость выступает и МЕРКОСУР, несмотря на вводимые против нас ограничения. До вступления сделки в силу о ней ещё будет формироваться общественное мнение. Люди должны лучше узнать о том, как она может повлять на права трудящихся, защиту окружающей среды и изменения климата ».

По данным на июнь, темпы уменьшения площади дождевых лесов в бразильской Амазонии выросли на 88% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Это подчеркивает важность таких положений соглашения, как меры по сохранению растительного покрова планеты и устойчивого развития экономики, наряду с соблюдением прав человека.

Однако этого недостаточно фракции "зелёных" Европарламента, которая намерена голосовать против сделки.

«Не могут представить, чтобы моя партия «зелёные» ратифицировала это соглашение, которое не подлежит постоянной проверке с точки зрения его влияния изменение климата, - говорит Хеди Хаутала из Финляндии. - Даже Парижское соглашение подвергается сомнению в Бразилии».

На утверждение и подготовку к вступлению в силу торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР может потребоваться от 3 до 5 лет.