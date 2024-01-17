Книга рекордов Гиннесса приостановила действие титула Боби, поскольку проводит посмертное расследование.

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Когда в прошлом году Боби - "самая старая собака в мире" - отпраздновал свой 31-й день рождения, весь мир радовался вместе с ним. И скорбел, когда в октябре он скончался.

Но теперь его титул рекордсмена под вопросом.

После того как ветеринары и другие эксперты высказали подозрения по поводу возраста Боби после его смерти, "Книга рекордов Гиннесса" начала расследование.

Пока оно продолжается, действие титула Боби приостановлено, как и подача заявок на звание старейшей собаки в мире.

"Пока идет расследование, мы решили временно приостановить подачу заявок на звание самой старой собаки в мире, пока не будут готовы все наши выводы", - говорится в сообщении Guinness World Records, отправленном во вторник по электронной почте агентству Associated Press.

Почему возраст самой старой собаки в мире находится под вопросом?

Боби был чистокровным рафейру-ду-Алентежу, португальской породой собак для охраны скота, которые обычно живут от 12 до 14 лет - те, кто имеет лишний вес, как Боби, часто не доживают до этого возраста.

Книга рекордов Гиннесса сообщила, что получила корреспонденцию от ряда ветеринаров, которые сомневаются в возрасте собаки, и приняла к сведению публичные комментарии ветеринаров и других специалистов.

Скептики утверждали, что возраст Боби основан на словах его владельца, а "орлиные глаза" детективов отметили, что на размещенных в Интернете фотографиях собаки 90-х годов лапы были разного цвета, сообщает британская газета The Guardian. Точный возраст собаки не удалось установить с помощью генетической экспертизы.

В декабре журнал о технологиях и культуре Wired начал расследование, в ходе которого выяснилось, что в португальскую государственную базу данных для регистрации домашних животных никогда не обращались, чтобы подтвердить возраст Боби.

Предыдущий рекорд принадлежал австралийской пастушьей собаке Блюи, которая умерла в 1939 году в возрасте 29 лет и пяти месяцев.

Владелец Боби утверждает, что обвинения ложные

Боби прожил всю свою жизнь в семье Кошта в сельской деревне Конкейрош в Лейрии, на западе Португалии.

Он едва избежал смерти, родившись в 1992 году в пристройке, где они хранили дрова.

Его владелец Леонел Кошта утверждает, что ветеринары пытаются очернить наследие Боби, поскольку одним из секретов его старости было названо употребление пищи, предназначенной для человека, - то, что часто не рекомендуется экспертами по домашним животным, сообщает агентство Reuters.

В настоящее время титул Боби приостановлен, пока "Книга рекордов Гиннесса " проводит проверку, которая, по ее словам, должна продлиться не более трех месяцев.