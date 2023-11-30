Айсберг откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнера в 1986 году и недавно начал движение.

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Один из крупнейших в мире айсбергов, который был на мели три последних десятилетия, начал дрейфовать и уже вышел за пределы антарктических вод. Об этом сообщила Британская антарктическая служба.

Айсберг, известный как A23a, откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. Но застряв на дне океана, он в течение долгих лет оставался в море Уэдделла.

Сильные ветры и мощное течение привели гигантскую льдину в движение. Это может обернуться катастрофой для находящегося на пути острова, богатого дикой природой.

Площадь ледяной глыбы составляет около 4 000 квадратных километров. Она в три раза больше Нью-Йорка и в два раза - региона Большой Лондон.

Айсберг A23a набирает скорость

Эндрю Флеминг, эксперт по дистанционному зондированию из Британской антарктической службы, сообщил BBC в пятницу, что айсберг дрейфовал в течение последнего года и недавно начал набирать скорость.

A23a, который также считается одним из старейших айсбергов в мире, движется вдоль северной части Антарктического полуострова, подталкиваемый ветром и океанским течением.

"Я спрашивал об этом у нескольких коллег, интересуясь, не могло ли изменение температуры воды на шельфе спровоцировать это, но все сошлись во мнении, что просто-напросто пришло время", - поясняет Флеминг в интервью BBC.

"Льдина сидела на мели с 1986 года. В конце концов её размер должен был уменьшиться настолько, чтобы потерять опору и начать движение", - добавил он.

По словам Флеминга, впервые он заметил движение этой **плавучей ледяной горы**весом почти триллион метрических тонн в 2020 году.

По данным Британской антарктической службы, в настоящий момент она движется по направлению к субантарктическому острову Южная Георгия, расположенному в южной Атлантике.

Учёные полагают, что A23a проследует по пути, получившем название "аллея айсбергов", по которой многие дрейфующие айсберги уходят в тёплые воды Южного океана.

Есть ли основания для опасений?

Есть вероятность того, что айсберг A23a может снова сесть на мель у острова Южная Георгия, что создаст угрозу для местной экосистемы.

Там обитают миллионы золотоволосых, королевских пингвинов и пингвинов генту, а также тюлени, альбатросы и другие дикие животные редких видов. Из 30 видов птиц, которые здесь гнездятся, 11находятся под угрозой исчезновения или близкими к ней по классификации Международного союза охраны природы (МСОП).

По уровню биоразнообразия остров сопоставим с Галапагосскими островами.

Чтобы защитить эту ценную экосистему, правительство острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов в 2012 году создало одну из крупнейших в мире морских охраняемых территорий.

Приближение A23a грозит катастрофой для этого отдалённого уголка дикой природы, поскольку может помешать таким животным, как тюлени, пингвины и морские птицы, кормиться в местных водах.

В 2020 году аналогичные опасения возникли после того, как другой массивный айсберг - A68 - начал двигаться в сторону острова. Тогда беда миновала: глыба раскололась на мелкие части. Эксперты не исключают, что та же участь постигнет и A23a.