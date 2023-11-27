Крупнейший в мире айсберг ушёл в дрейф

Гигантская льдина, площадью около 4 000 квадратных километров, пришла в движение, сообщили в Британкой антарктической службе. А23а откололся от континента 37 лет назад, но долгие годы оставался практически неподвижным.

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Самый большой в мире айсберг, отколовшийся от шельфового ледника в Антарктиде более 30 лет назад, начал дрейфовать, сообщает Британская антарктическая служба.

Гигантская льдина, площадь которой более четырёх тысяч квадратных километров, отделилась от континента в 1986 году, но в течение десятилетий оставалась неподвижна в море Уэдделла.

Одной из вероятных причин, которая могла привести айсберг в движение, называют глобальное потепление.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе посетил Антарктиду. Площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкой отметки. Глава ООН обратился с призывом к правительствам всех стран принимать необходимые меры для ограничения роста глобальной температуры до полутора градусов Цельсия.