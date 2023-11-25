Антониу Гутерриш: "Антарктиду пробуждает климатический хаос"

Генеральный секретарь ООН посетил тающие ледники в Антарктиде и призвал страны "действовать немедленно, с тем чтобы ограничить рост температуры 1,5 градусами Цельсия, защитить людей от климатического хаоса и положить конец эпохе ископаемого топлива"
В преддверии конференции COP28, которая пройдет в Дубае (ОАЭ), Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил тающие ледники в Антарктиде и призвал страны "действовать немедленно, с тем чтобы ограничить рост температуры 1,5 градусами Цельсия, защитить людей от климатического хаоса и положить конец эпохе ископаемого топлива".
Глава ООН заявил, что "мы живем во взаимосвязанном мире. Загрязнение ископаемым топливом приводит к нагреву нашей планеты, развязывая климатическую анархию в Антарктиде. Южный океан принимает на себя большую часть тепла от глобального потепления".
Антониу Гутерриш так же посетил немецкую научную базу, где ознакомится с докладами ученых. В воскресенье он планирует вернутся в Нью-Йорк.