Антониу Гутерриш: "Антарктиду пробуждает климатический хаос"

Генеральный секретарь ООН посетил тающие ледники в Антарктиде и призвал страны "действовать немедленно, с тем чтобы ограничить рост температуры 1,5 градусами Цельсия, защитить людей от климатического хаоса и положить конец эпохе ископаемого топлива"

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В преддверии конференции COP28, которая пройдет в Дубае (ОАЭ), Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил тающие ледники в Антарктиде и призвал страны "действовать немедленно, с тем чтобы ограничить рост температуры 1,5 градусами Цельсия, защитить людей от климатического хаоса и положить конец эпохе ископаемого топлива".

— Антарктиду называют спящим гигантом. И ее пробуждает климатический хаос. Антарктический морской лед находится на рекордно низком уровне Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Глава ООН заявил, что "мы живем во взаимосвязанном мире. Загрязнение ископаемым топливом приводит к нагреву нашей планеты, развязывая климатическую анархию в Антарктиде. Южный океан принимает на себя большую часть тепла от глобального потепления".

Антониу Гутерриш так же посетил немецкую научную базу, где ознакомится с докладами ученых. В воскресенье он планирует вернутся в Нью-Йорк.