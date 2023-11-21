Убийственное лето: жара 2022 года могла убить свыше 70 тысяч европейцев

Ученые пересмотрели алгоритмы подсчета числа людей, погибших в связи с беспрецедентной жарой в Европе летом 2022 года. Их больше, чем они думали раньше.

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Согласно новому исследованию, высокие температуры в 2022 г. могут стать причиной 70 тысяч смертей в Европе. Эксперты Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) пересмотрели первоначальные оценки смертности от жары летом прошлого года в свежем анализе, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health - Europe.

По данным программы мониторинга климата Земли ЕС "Коперник", 2022 год стал вторым самым жарким годом в Европе за всю историю наблюдений. Его температура была примерно на 0,9 С выше средней, а летняя температура превысила среднюю на 1,4 С.

Ранее ученые ISGlobal и Inserm прогнозировали, что в результате летней жары 2022 г. погибнет более 61 тысячи человек, а наиболее пострадавшей страной ЕС окажется Италия. После разработки новой системы оценки смертности от жары они скорректировали цифры.

Модель, основанная на суточных температурах и смертности

Новая модель, основанная на данных о ежедневных температуре и смертности в 147 регионах 16 европейских стран, позволила пересмотреть расчеты за 2022 г.

По словам экспертов, предыдущая оценка, основанная на еженедельных отчетах, недооценивала смертность на 10,28%. Они обнаружили погрешности модели, основанной на еженедельных, двухнедельных и ежемесячных данных, по сравнению с моделью ежедневного подсчета. Чем длиннее заложенный в модели период, тем масштабнее может оказаться погрешность, говорят специалисты.

"Если сегодня наблюдается волна жары или эпизод очень высоких температур, то мы видим систематическое увеличение смертности немедленно, последствия дают о себе знать еще до 10 дней", - отметил Джоан Баллестер Кларамунт, научный сотрудник ISGlobal и автор исследования. По его мнению, опора на усреднение и недельный расчет "упрощает явную связь между ежедневной температурой и ежедневной смертностью в сторону недооценки влияния жары".

В настоящее время сбор ежедневных данных о температуре и смертности - это "титаническая работа", которая может занять годы, считает Баллестер. Он призвал ЕС координировать это направление и стимулировать европейских исследований.

Прогнозируется увеличение числа смертей от жары

В начале этого года Всемирная метеорологическая организация (ВМО) и служба "Коперник" в совместном докладе заявили, что Европа является самым быстрорастущим континентом в мире, причем с 1980-х гг. потепление здесь вдвое превышает среднемировые показатели.

"Рекордный тепловой стресс, который европейцы испытали в 2022 году, стал одним из основных факторов избыточной смертности в Европе, связанной с погодными условиями", - заявил в июньском заявлении доктор Карло Буонтемпо, директор службы изменения климата службы "Коперник", добавив, что это не единичный случай. "Наше нынешнее понимание климатической системы и ее эволюции позволяет предположить, что такого рода события являются частью закономерности, которая приведет к тому, что экстремальные тепловые стрессы станут более частыми и интенсивными во всем регионе", - добавил он.

В июле исследователи из ISGlobal и Inserm заявили, что если не принять эффективных мер по борьбе с изменением климата, то к 2030 г. на европейском континенте каждое лето будет происходить в среднем более 68 тысяч смертей от избыточного тепла, а к 2040 г. - более 94 тысяч.

Баллестер уточняет, что, хотя исследователи могут "прогнозировать будущие температуры и смертность, связанную с жарой", то реализация сценариев "зависит и от наших действий".

С помощью мер по смягчению последствий изменения климата "мы можем снизить выбросы парниковых газов, уменьшить рост температуры", а с помощью мер по адаптации правительства могут предпринять ряд действий, включая более "тщательное наблюдение за людьми с сопутствующими заболеваниями, совершенствование прогнозирования, систем раннего предупреждения".