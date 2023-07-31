Сиеста и труд по вечерам: как жара меняет наш подход к работе?

Во время волн жары работать так же, как обычно, сложно. Ученые предлагают работникам делать больше перерывов, отдыхать в середине дня или вообще переходить на ночной режим работы.

Июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений: большая часть Южной Европы с трудом справляется с палящими температурами, превышающими 40°C. Конечно, в условиях такой жары мы не можем работать так же, как раньше.

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ) о влиянии теплового стресса на производительность труда и достойную работу, опубликованному в 2019 году, температура свыше 39°C может нанести серьезный вред здоровью и привести к смерти работников.

Прошлым летом в Европе из-за экстремальной жары погибли около 61 000 человек.

"Жара вызывает раздражительность, люди работают в замедленном темпе и с трудом добираются на работу, — сказала в интервью Euronews профессор Глобальной бизнес-школы здоровья Университетского колледжа Лондона Джули Дэвис. — Она нарушает концентрацию внимания, вызывает усталость и может быть критической для работников, занятых на опасных работах. Предприятия могут быть вынуждены закрываться в самые жаркие часы и терять клиентов, что может усугубить проблему бедности среди работников и нанести ущерб экономике".

Дэвис считает, что в трудовом законодательстве необходимы срочные изменения, "особенно для уязвимых людей, которые вынуждены работать на улице, ездить на работу в другой город или находятся в зданиях, где нет кондиционеров". В частности, по её словам, необходимо внести в закон требование о максимальной температуре на рабочем месте.

Рабочие на стройке в Мадриде, Испания. 10 июля 2023. Manu Fernandez/AP Photo

Сиеста продвигается на север

Во многих странах Европы, где пока отсутствуют нормативные требования к максимальной температуре на рабочем месте, изменения уже происходят.

В начале месяца немецкий новостной сайт RND сообщил о том, что представители органов здравоохранения страны рекомендуют работникам делать полуденный перерыв, что-то вроде испанской сиесты, чтобы избежать самого жаркого времени суток.

"В условиях жары нам следует придерживаться подхода к работе, характерного для южных стран: рано вставать, продуктивно работать с утра, а в полдень устраивать сиесту — вот концепция, которую мы должны принять в летние месяцы", — заявил в интервью сайту глава Федеральной ассоциации врачей немецких ведомств здравоохранения (BVÖGD) Йоханнес Ниссен.

Изменение рабочего времени

Жители жарких стран уже меняют рабочий график, чтобы не перетруждаться в середине дня — в это время обычно возрастает риск для нашего самочувствия.

"Мой коллега в Индии рассказал мне, что в некоторых районах страны школьники теперь идут в школу в 5 часов утра и возвращаются в 9 часов вечера, чтобы избежать жары. Вы практически начинаете жить ночью", — рассказывает Джули Дэвис.

Режим работы в жару может включать в себя больше работы поздно вечером и больше перерывов, подобных испанской сиесте.

Исследование, опубликованное в 2021 г. в журнале Nature Communications, показало, что около 30% рабочего времени, которое мы теряем из-за жары, можно вернуть, если изменить график работы и трудиться в более прохладное время суток.

"Нам необходимо инвестировать в инфраструктуру, анализ климатических данных и коммуникации, культуру на рабочем месте, повышение квалификации и технологические усовершенствования, чтобы улучшить методы профилактики теплового стресса. Работодатели и сотрудники должны совместно работать над созданием пространства для регулярного диалога. Работодатели должны соглашаться на справедливые и разумные корректировки рабочего времени и другие меры по охране труда, здоровья и благополучия в условиях чрезмерной жары", — считает Джули Дэвис.