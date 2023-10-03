Во Франции из-за жары зацвели деревья

By Euronews

Фермеры и виноделы Франции обеспокоены волной осенней жары. Не соответствующая сезону погода может сказаться на качестве производимой продукции.

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Цветущая вишня не может не радовать глаз... Но, как говорится, всему свое время. В октябре, распустившиеся на вишневых деревьях бутоны, скорее вызывают тревогу. Брижит, живущая в парижском регионе, недоумевает.

Брижит, жительница Парижского региона:"Что действительно удивительно, так это то, что дерево, которое обычно цветет в апреле, может зацвести во второй раз. Я понятия не имела, что такое может существовать. Я никогда такого не видела".

В Бове, на севере Франции, термометры показывают отметку в 27 градусов по Цельсию. Осенняя жара плохо сказывается на фруктовых деревьях.

Саймон Инглард, фермер:"Сейчас мы видим рост побегов. Листья перестали расти в августе, а теперь, вот новый побег длиной около десяти сантиметров. Риск для дерева в том, что оно начнет цвести очень быстро и не в нужное время, и у меня не будет возможности собрать урожай".

Стоящая длительное время жара беспокоит и производителей вина, в частности Бургундии, где сбор урожая начинается все раньше и раньше. Из-за колебаний температуры могут измениться содержание сахара, кислоты и танинов в винограде. Виноделы с помощью ученых начинают рассматривать возможность замены знаменитого Пино Нуар на сорта, более устойчивые к новым погодным условиям.