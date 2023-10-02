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Температурные рекорды осени в Европе

Аномально теплая погода сохранится в октябре
Аномально теплая погода сохранится в октябре Авторское право MIGUEL MEDINA/AFP or licensors
By Ирина Шелудкова
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По прогнозам метеорологов, аномально теплая погода сохранится весь октябрь.

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Первый день октября в Европе побил температурные рекорды. Во Франции в воскресенье были зафиксированы более 300 аномалий. В понедельник ожидается пик тепловой волны. 

Франция, а также Австрия, Бельгия,  Германия, Польша и Швейцария пережили самый жаркий сентябрь за всю историю наблюдений

Метеорологи предупреждают, что не по сезону высокие температуры сохранятся и в октябре, который, вероятно, станет самым теплым в истории человечества.

Температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия на Кипре, в некоторых регионах Испании и Португалии столбик термометра приближается к 40 градусам.

Власти Португалии предупреждают купальщиков не заходить в море на неохраняемых пляжах. В выходные пришлось спасать несколько человек, rак минимум один погиб, двое считаются пропавшими без вести. 

В первую неделю октябре ожидается жара и в ряде регионов Италии.

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