Температурные рекорды осени в Европе

По прогнозам метеорологов, аномально теплая погода сохранится весь октябрь.

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Первый день октября в Европе побил температурные рекорды. Во Франции в воскресенье были зафиксированы более 300 аномалий. В понедельник ожидается пик тепловой волны.

Франция, а также Австрия, Бельгия, Германия, Польша и Швейцария пережили самый жаркий сентябрь за всю историю наблюдений

Метеорологи предупреждают, что не по сезону высокие температуры сохранятся и в октябре, который, вероятно, станет самым теплым в истории человечества.

Температура воздуха превышает 30 градусов Цельсия на Кипре, в некоторых регионах Испании и Португалии столбик термометра приближается к 40 градусам.

Власти Португалии предупреждают купальщиков не заходить в море на неохраняемых пляжах. В выходные пришлось спасать несколько человек, rак минимум один погиб, двое считаются пропавшими без вести.

В первую неделю октябре ожидается жара и в ряде регионов Италии.