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Центр Греции вновь под ударом стихии

Центр Греции под ударом стихии
Центр Греции под ударом стихии Авторское право ΧΑΤΖΗΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ 2023 ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
By Ирина Шелудкова
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Дороги перекрыты, эвакуированы жители восьми деревень.

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Центральный районы Греции вновь оказались под ударом стихии : проливные дожди привели к наводнениям, в городе Голос и на острове Эвия наблюдаются перебои с электроснабжением. В регионе перекрыты дороги, жители восьми деревень были эвакуированы. Шторм "Элиас" затронул также остров Крит, ожидается ухудшение погодных условий. 

Правительство Греции планирует реформировать устаревшие протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации. В среду состоялось специальное заседание кабинета министров.

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