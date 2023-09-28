Центр Греции вновь под ударом стихии

Дороги перекрыты, эвакуированы жители восьми деревень.

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Центральный районы Греции вновь оказались под ударом стихии : проливные дожди привели к наводнениям, в городе Голос и на острове Эвия наблюдаются перебои с электроснабжением. В регионе перекрыты дороги, жители восьми деревень были эвакуированы. Шторм "Элиас" затронул также остров Крит, ожидается ухудшение погодных условий.

Правительство Греции планирует реформировать устаревшие протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации. В среду состоялось специальное заседание кабинета министров.