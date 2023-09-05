Билл Гейтс: будущее за растительным мясом

Влияние АПК на темпы изменения климата часто недооценивается: американский миллиардер и инвестор в фудтех-стартапы считает, что богатые страны должны полностью отказаться от натуральной говядины.

Коровы и удобрения способствуют изменению климата, а растительно мясо – будущее человечества: по словам Билла Гейтса, большинство людей до сих пор не знают, каким образом сельское хозяйство влияет на глобальное потепление. - в частности, о выбросах метана от домашнего скота и удобрений.

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"Меньше всего широкой публике известно о выбросе метана с ферм и о парниковых газах, связанных с производством и использованием удобрение", – заявил миллиардер в последнем выпуске своего подкаста Unconfuse Me.

Эта тема возникла, поскольку Гейтс беседовал с музыкантом и режиссёром Амиром Томпсоном, известным в профессиональной среде как Questlove. Как и Гейтс, он уже давно инвестирует в стартапы в области производства растительной еды, таких как Impossible и NotCo.

Томпсон даже поучаствовал в создании растительного чизстейка, поклонником которого, по его словам, является бывший президент США Барак Обама.

"Что-то подсказывало мне, что за растительной пищей будущее, и я захотел стать первопроходцем в этой сфере", – сказал он в беседе с Гейтсом.

Влияние сельского хозяйства на климат

По данным Агентства по охране окружающей среды США, на долю АПК приходится около 24% мировых выбросов парниковых газов, причём значительную их часть составляют выбросы метана от домашнего скота и удобрений, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур.

Больше всего парниковых газов, в том числе метана, выделяется при производстве говядины. В среднем в мире на 99 граммов говядины выделяется 50 кг парниковых газов.

По словам Гейтса, он начал поддерживать тех, кто ищет альтернативу продуктам животного происхождения из-за потенциала подобных предприятий с точки зрения борьбы с изменением климата.

Если бы крупный рогатый скот "был страной", – писал Гейтс в 2018 году, – "он был бы третьим по величине эмитентом парниковых газов в мире".

На долю мясной и молочной промышленности ежегодно приходятся миллионы тонн выбросов углекислого газа. canva

В своей книге "Как избежать климатической катастрофы" (How to Avoid a Climate Disaster), вышедшей в 2021 году, Гейтс писал, что для эффективной борьбы с изменением климата необходимо, чтобы люди были готовы принять новые идеи, например, перейти на электромобили или на употребление искусственного мяса.

В том же году миллиардер и филантроп заявил в интервью изданию MIT Technology Review, что богатые страны, имеющие для этого ресурсы, "должны полностью перейти на синтетическую говядину", чтобы существенно сократить глобальные выбросы от животноводства.

При этом миллиардер отметил, что "к разнице во вкусе можно привыкнуть", в то время, как некоторые утверждают, что со временем альтернатива на основе растительного сырья превзойдёт натуральное мясо по вкусовым качествам.

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Ставка на растительное мясо

Продажи мяса растительного происхождения пока составляют лишь небольшой процент от общего объёма мясного рынка. Гейтс признаёт, что будет трудно убедить достаточное количество людей отказаться от употребления настоящего мяса, чтобы добиться значительных изменений.

Одна из проблем заключается в том, что пока ещё относительно новые продукты стоят дорого.

Именно поэтому Гейтс и его фонд оказывают финансовую поддержку таким компаниям, как Impossible, Beyond Meat и Upside Foods, занимающимся производством альтернативы мясу на основе растительного сырья или выращиванием мяса в лабораторных условиях. Он также поддержал фирму Neutral, производящую продукты питания с нулевым выбросом углекислого газа.

Беседуя с Томпсоном о стартапах в области растительного мяса, таких как Impossible, Гейтс заявил, что "у них хорошая дорожная карта, поэтому я настроен оптимистично".