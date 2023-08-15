EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Фонды Сороса больше не будут тратить деньги в ЕС

Венгерский миллиардер и филантроп Джордж Сорос на церемонии вручения премии Йозефа А. Шумпетера в Вене, 21 июня 2019 года.
Венгерский миллиардер и филантроп Джордж Сорос на церемонии вручения премии Йозефа А. Шумпетера в Вене, 21 июня 2019 года. Авторское право AP Photo/Ronald Zak, File
By Alexander Kazakevich
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVuuklevkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В "Открытом Обществе" заявили, что страны Евросоюза и сами неплохо справляются с финансированием общественно значимых проектов.

Сеть фондов Джорджа Сороса "Открытое общество" (OSF) сворачивает свою деятельность в ЕС. Бюджет грантодателей на европейские проекты будет сведён к минимуму, поскольку, как считают в организации, Брюссель и страны-члены сами тратят много денег на решение социальных проблем, поддержку демократии и гражданских групп. 

РЕКЛАМА

Как сообщает Венгерская служба "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", в минувшую пятницу правление OSF разослало соответствующее письмо всем нынешним бенефициарам.

По словам представителя Венгерской ассоциации ЛГБТК, причины такого решения мало понятны. 

"На мой взгляд, аргументация несколько противоречива– говорит Петер Ханцли, –Европейский Союз любит выступать с различными заявлениями, но с реализацией всё не так просто. У Сороса ссылаются на действия властей, но венгерское правительство мало что делает для ЛГБТК-сообщества, напротив, оно фактически настроено к нам враждебно. Что касается демократии, не только в Венгрии, но и в других странах-членах ЕС, она находится не в лучшей форме".

Средства бизнес-магната и филантропа, который в 2018 году перевёл свои структуры из Будапешта в Берлин из-за давления со стороны премьера Виктора Орбана, отныне будут расходоваться преимущественно в других частях света.

В организации не назвали конкретных сроков перехода к новой политике.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Орбан: "ЕС требует от нас построить гетто для мигрантов"

Европейский суд: "Стоп Сорос" нарушает закон ЕС

Правительство Венгрии: "Сдаться ли Джорджу Соросу?"

Европейский союз Венгрия Джордж сорос Виктор орбан Гражданские права Права человека