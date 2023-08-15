Фонды Сороса больше не будут тратить деньги в ЕС

В "Открытом Обществе" заявили, что страны Евросоюза и сами неплохо справляются с финансированием общественно значимых проектов.

Сеть фондов Джорджа Сороса "Открытое общество" (OSF) сворачивает свою деятельность в ЕС. Бюджет грантодателей на европейские проекты будет сведён к минимуму, поскольку, как считают в организации, Брюссель и страны-члены сами тратят много денег на решение социальных проблем, поддержку демократии и гражданских групп.

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Как сообщает Венгерская служба "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", в минувшую пятницу правление OSF разослало соответствующее письмо всем нынешним бенефициарам.

По словам представителя Венгерской ассоциации ЛГБТК, причины такого решения мало понятны.

"На мой взгляд, аргументация несколько противоречива, – говорит Петер Ханцли, –Европейский Союз любит выступать с различными заявлениями, но с реализацией всё не так просто. У Сороса ссылаются на действия властей, но венгерское правительство мало что делает для ЛГБТК-сообщества, напротив, оно фактически настроено к нам враждебно. Что касается демократии, не только в Венгрии, но и в других странах-членах ЕС, она находится не в лучшей форме".

Средства бизнес-магната и филантропа, который в 2018 году перевёл свои структуры из Будапешта в Берлин из-за давления со стороны премьера Виктора Орбана, отныне будут расходоваться преимущественно в других частях света.

В организации не назвали конкретных сроков перехода к новой политике.