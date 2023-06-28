Немцы становятся вегетарианцами

В Германии едят всё меньше мяса. По последним данным, уже 10% населения страны - вегетараинцы.

Машины, пиво и сосиски... Эти стереотипы о национальных вкусах десятилетиями сопровождали Германию. Но по крайней мере один из них сейчас находится в свободном падении: по последним данным, немцы едят все меньше и меньше мяса.

Его потребление упало до 52 кг на человека в год - это самый низкий показатель из когда-либо зарегистрированных. Всего пять лет назад он превышал 61 килограмм. Как это объясняют сами немцы?

Бритта Ланге, журналист: "Почему я ем меньше мяса? Основная причина в животных, потому что за последние годы мы узнали гораздо больше о том, как их убивают, как с ними обращаются, и откуда они берутся".

Флориан Буссманн, работник местной администрации: "Вообще говоря, я ем меньше мяса, наверное, еще и потому, что мой партнер вегетарианец. И мне некомфортно есть много мяса. Я думаю, что каждый несет ответственность за климат. Сокращение потребления мяса — хороший вклад в защиту окружающей среды и животных. Кроме того, это лучше для вашего здоровья".

По данным властей ФРГ, сейчас 10% населения страны вегетарианцы, что на 4% больше, чем в 2018 году. И эта тенденция к росту сохраняется, чему способствуют большая осведомленность о защите животных, изменении климата, а также высокие цены на мясо.