By Euronews Green и AP

На отдалённых островах в Северной Атлантике обитает уникальная морская птица, жизнестойкости которой могут позовидовать многие другие представители мира фауны.

Орнитологи выяснили, что популяция атлантических тупиков у берегов штата Мэн (США), которая упала до катастрофического уровня в 2021 году, резко выросла.

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Уже второй год подряд учёные говорят о том, что в этом районе рождается всё больше птенцов редкой птицы.

Эта новость идёт вразрез с экологическими тенденциями: по мнению исследователей, повышение температуры воды в океане у берегов Новой Англии привело к тому, что этот вид оказался под угрозой исчезновения, поскольку сокращается количество рыбы, необходимой им для выкармливания потомства.

Однако в этом году Атлантика изобилует рыбами-песчанками, которыми тупики активно питаются. Это и позволило им не только выжить в суровых условиях, но и увеличить свою численность, как считает Дон Лайонс, директор американского Института изучения морских птиц.

Этот факт, по его словам, свидетельствует о том, что влияние изменения климата на экосистемы не всегда так однозначно, как кажется.

Тупики "вернулись в штат Мэн и процветают"

По мнению нашего собеседника, в настоящее время в колонии насчитывается до 3 тысяч птиц, и численность популяции держится на стабильном уровне.

"Этот год - хороший пример того, насколько комплексная, сложная эта проблема. Мы не можем свести всё к одной переменной, - сказал он. - Нам ещё многое предстоит узнать".

Атлантических тупиков - (от английского puffin - "толстячок") - ещё называют "морскими клоунами" или "морскими попугаями" за их забавный вид. Они гнездятся в норах и выкармливают своих птенцов мелкой рыбой, например, сельдью.

Два года назад из-за её нехватки колонии этих птиц пережили один из худших годов: их воспроизводство резко сократилось. Лишь около четверти особей смогли вывести птенцов тем летом.

Как изменение климата влияет на тупиков?

Атлантический тупик летит к своему гнезду, чтобы накормить птенца пойманной рыбой Robert F. Bukaty/AP

Audubon и другие природоохранные организации связывают нехватку рыбы с потеплением воды в океане. Залив Мэн, на островах которого обитают колонии "толстячков", прогревается ещё более быстрыми темпами.

По словам Дэвида Рейдмиллера, директора Исследовательского института залива Мэн в Портленде, начало этого лета было тоже "необычно тёплым".

Как заявил Лайонс, в этом году около двух третей тупиков вывели птенцов. Это меньше, чем годом ранее. Но несмотря на то, что аномальная жара часто сменялась сильными ливнями, их рождалось всё же на порядок больше, чем в 2021 году.

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По убеждению некоторых орнитологов, способность к размножению даже в далеко не самых благоприятных условиях говорит об высокого уровня жизнестойкости морских птиц.

Но, как отмечает Билл Сайдеман, глава Института Фаральона (Farallon Institute), изменение климата негативно сказалось на воспроизводстве многих других видов пернатых, для которых "снижение рождаемости становится хроническим явлением".

Где ещё живут и размножаются тупики?

Естественной средой обитания тупиков считается Северная Атлантика - от американского штата Мэн и Канады до Европы.

В других странах с большими популяциями "толстячков", таких как Исландия, в последние десятилетия наблюдается сокращение их численности.

В своё время популяция этих птиц в штате Мэн сократилась аж до 70 пар, обитавших на скалах крошечного острова Матиникус. Охотники, преследовавшие этих птиц ради их мяса и перьев, практически уничтожили их к началу 1900-х годов. Стивен Кресс, орнитолог из Audubon, в 1970-х годах попытался увеличить их колонии, переселив птенцов из Канады на Восточный Эгг-Рок, другой небольшой остров. Сегодня тупиков можно увидеть также на островах Сил и Пти-Манан.

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Взрослые птицы в колониях выглядят достаточно крепкими, и "скорее всего, популяция стабильна и будет продолжать расти", - сказал Лайонс.

Чтобы узнать больше об атлантических тупиках, смотрите это видео: