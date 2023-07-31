Опасны ли медузы? Этих существ стало больше в европейских морях

У берегов Шотландии значительно увеличилось количество медуз. Ученые призывают людей соблюдать осторожность и следить за домашними животными.

К берегам Шотландии хлынул поток метуз.

Общество охраны морской среды (MSC) объявило, что в стране ожидается "рекордный год" по количеству встреч с этим существом, которое в последние несколько лет становится всё более распространенным в Европе.

О большом количестве медуз уже сообщили жители Шотландского нагорья, Внешних Гебридских островов и Айршира. Однако специалист MSC по Шотландии Кэтрин Геммелл отмечает, что пока еще рано говорить о том, случится ли "рекордный год" на самом деле.

MSC ведет учет медуз на протяжении 20 лет и призывает местных жителей сообщать о замеченных существах на сайте организации.

Медузы считаются надежным индикатором изменения температуры океана, поэтому ученые мониторят их поведение.

Опасны ли медузы?

У берегов Шотландии были обнаружены различные виды медуз, в том числе ушастая медуза и волосистая цианея. Все эти виды могут ужалить, поэтому к ним рекомендуется не прикасаться, даже если они лежат мертвыми на берегу.

Хотя для людей медузы не представляют особой опасности, в зоне риска — домашние животные, поэтому путешественникам рекомендуется соблюдать осторожность при выгуле собак.

Ветеринар Шотландского сельского колледжа Джилл Томсон советует владельцам держать собак на поводке, чтобы те случайно не съели медузу. Укус медузы может вызвать аллергическую реакцию.

Португальский кораблик в Мексиканском заливе, вблизи побережья Луизианы, США Gerald Herbert/AP

Как меняется морская жизнь в Европе?

Не только Шотландия переживает нашествие медуз. Только на этой неделе в Средиземном море был установлен рекорд самой теплой температуры поверхности за всю историю наблюдений — 28,7°C.

Это, вероятно, способствует тому, что медузы встречаются чаще, чем обычно, поскольку эти существа хорошо чувствуют себя в более теплых, лишенных кислорода водах.

Ранее в этом году тысячи медуз были выброшены на берега Мальты и Гоцо, что вызвало удивление местных жителей и туристов и сделало невозможным купание во многих популярных бухтах.

На прошлой неделе посетители испанских пляжей заметили португальский кораблик — медузу с жалом, щупальцы которой достигают 50 метров. Этих существ видели у берега на нескольких пляжах северного побережья, в том числе в популярном у туристов Сан-Себастьяне.

Потепление вод меняет образ жизни и движения морских обитателей.

В 2022 году в Средиземном море было обнаружено более 1000 видов морских обитателей, не характерных для этих мест — причем более половины из них поселились там на постоянное место жительства. Среди них — иглобрюхие, крылатки и креветки.