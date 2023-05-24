К 2100 году средняя глобальная температура может превысить 29°C, предупреждают ученые. Это больше, чем оптимальная температура воздуха для жизни человека — она составляет от 13 до 25°C.

К концу века более пятой части человечества может столкнуться с опасной жарой, предупреждают ученые. При нынешней климатической политике нас ожидает потепление на 2,7°C выше доиндустриального уровня, показало новое исследование Эксетерского университета в Великобритании, опубликованное в журнале Nature Sustainability.

Это превысит предел потепления в 1,5°C, необходимый для предотвращения "климатической катастрофы", согласно Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК).

В случае такого потепления к 2100 году два миллиарда человек — около 20% прогнозируемого населения Земли — будут подвержены опасной для жизни жаре и экстремальным погодным условиям.

Средняя глобальная температура превысит 29°C, что выведет нас за пределы "климатической ниши человека" — условий, в которых люди привыкли жить. Оптимальная температура для человека составляет от 13 до 25°C.

Каковы последствия экстремальных температур?

Некоторые страны, такие как Индия, уже страдают от последствий антропогенного глобального потепления, включая смертность от жары.

Экстремальная жара также может влиять на нашу способность работать, думать и учиться. Она может оказать разрушительное воздействие на урожай, повысить вероятность возникновения конфликтов, инфекционных заболеваний и осложнений при беременности.

По мере распространения этого эффекта всё больше людей будут вынуждены покидать свои дома или мигрировать в страны с более прохладным климатом.

Индия по-прежнему будет одной из наиболее пострадавших стран с наибольшим количеством населения, подверженного экстремальной жаре, за ней следуют Нигерия, Индонезия, Филиппины и Пакистан.

Даже места с более прохладным климатом будут подвержены большему количеству волн жары и засух.

Как можно избежать экстремальных температур?

Срочные меры по ограничению роста глобальной температуры до 1,5°C, согласованных в Парижском соглашении, значительно уменьшат вероятность кризиса. При таких температурах число людей, подверженных экстремальной жаре, сократилось бы в пять раз, до 400 миллионов, говорят исследователи.

"Наши результаты показывают огромный потенциал более решительной климатической политики для ограничения человеческих издержек и неравенства при изменении климата", — пишут авторы исследования.

Сосредоточив внимание на человеческих издержках изменения климата, исследование подчеркивает непропорциональное воздействие на более теплые и густонаселенные страны. Как правило, это развивающиеся страны, которые вносят наименьший вклад в климатический кризис.