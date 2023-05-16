Нет засухе: в Испании нашли дополнительную воду

В Испании сообщество Валенсии решает проблему дефицита воды путем повторного использования до 100% очищенных сточных вод. Они идут прежде всего на полив, но качественная очистка теоретически делает воду безопасной и для питья.

В Европе сточные воды представляют собой огромный неиспользованный потенциал. После обработки они могут быть повторно использованы, например, в сельском хозяйстве - практика, которую, по мнению ЕС, необходимо развивать и поощрять.

Мы поговорили об этом с Хуаном Анхелем Конка, генеральным директором государственного предприятия, отвечающего за очистку сточных вод в Валенсийском сообществе. Этот регион с дефицитом воды опирается на очистные станции Carraixet.

"Или засуха, или катастрофа"

"Эта очистная станция просто образцовая, - рассказывает Конка. - Она обрабатывает сточные воды ультрафиолетовым излучением, что улучшает их качество. Затем воду предлагают близлежащим фермерам, которые очень рады стабильному снабжению".

Вода для засушливых полей есть. Euronews

Наш собеседник продолжает: "У нас есть известная песня о том, что в нашем краю дождь не знает, как ему идти. Либо дождей мало и наступает засуха, либо много - и тогда начинается катастрофа. Веками мы жили, адаптируясь к такому водному режиму.

Мы не являемся страной с наибольшими водными ресурсами в Европе, но мы - точка с наибольшей экологической сознательностью в отношении водопользования. 100% воды здесь очищается, но в дополнение к этому в регионе Валенсийское сообщество полностью очищенные воды повторно используются - на полях, для выращивания фруктов и овощей, которые затем попадают на столы по всей Европе".

Ближе к станции

По мнению эксперта, очистные станции должны стать привычной частью городской инфраструктуры. "В некоторых домах туалеты раньше находились снаружи, потом постепенно их перенесли внутрь, - приводит он пример. - То же самое произойдет и с очистными сооружениями. Обычно они находятся рядом с реками, некоторые реки берут свое начало там, где выходит очищенная вода. Но было бы логично размещать станции внутри городов, ведь это - общественная служба, которая дает нам воду, энергию, которая нужна нам так же, как туалеты в доме.

В мире есть места, где вода, выходящая из очистных сооружений, становится питьевой, она предназначена для потребления человеком. Для Европы это не является нормой, мы не думаем, что придем к этому, но в принципе вода, прошедшая очистку, может употребляться людьми".