Дожди обошли стороной: Литва и Польша страдают из-за засухи

Euronews

Засуха — одна из главных проблем этого года в Европе. Недавние обильные ливни обошли некоторые регионы стороной. Фермеры Литвы бьют тревогу — они могут потерять треть урожая. В Польше введен самый высокий уровень пожарной опасности

Несмотря на недавние обильные дожди по всей Европе, в некоторых регионах по-прежнему стоит засуха.

Фермеры в Литве вынуждены поливать свои посевы днем и ночью. Многие опасаются, что если засуха продолжится, они могут потерять около трети урожая.

Юлиус Сатейка, фермер:

— Если жара продолжится и дальше, то урожая может и не быть. Все зависит от погоды, а нам нужен дождь. Не знаю, может быть, я попробую станцевать, чтобы вызвать дождь.

Лесники также обеспокоены. В этом году уже произошло 70 лесных пожаров, но, поскольку метеорологи прогнозируют отсутствие дождей в ближайшие дни, риск возникновения новых очагов возрастает. Поэтому людей просят быть бдительными.

Гедрюс Тамошюнас, сотрудник Литовского государственного лесного хозяйства:

— Мы хотим, чтобы люди были ответственны, обращаясь с огнем в лесу. Если вы разводите костер, делайте это в специально отведенных местах. После этого потушите огонь водой, чтобы не было риска искр, которые могут снова его разжечь. Давайте защищать лес.

От отсутствия осадков страдает и Польша. В стране объявлен самый высокий 3-й уровень риска пожарной опасности в большинстве сухих лесов страны.

Если ситуация не изменится в ближайшие дни, власти будут вынуждены ввести запрет на посещение лесов по всей Польше.

Марчин Дзюбак, Грыфинская лесная инспекция:

— Если в течение 5 ближайших дней уровень влажности в лесу будет ниже 10%, то лесной инспектор будет обязан ввести запрет на посещение лесов.

Эксперты предупреждают, что для Европы этот летний сезон будет, как и предыдущие, непростым.

Уже сейчас прогнозируется, что нынешний год будет жарче, чем 2022, и станет пятым или шестым самым теплым годом в истории.