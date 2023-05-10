Засуха: кризисная ситуация в Восточных Пиренеях

Кризисная ситуация в четырёх департаментах Франции. В Восточных Пиренеях пересохла река Агли. Власти ввели ограничения на воду.

Это одна из главных рек Восточных Пиренеев - Агли. В середине мая она высохла почти полностью. Потрескавшаяся почва свидетельствуют о нехватке воды в этом туристическом департаменте, где также находится много фермерских хозяйств.

Префектура объявила в Восточных Пиренеях кризисную ситуацию - это высший уровень боевой готовности. Поэтому садоводам придётся приспосабливаться к ограничениям воды, а это тяжёлый удар для уже пострадавших от засухи садов.

Паскаль Майоль, фермер:

"Обычно конечная почка в этом сезоне, на этом отрезке ветки, должна появиться здесь. И она уже немного отросла, но обычно она бывает ярко-красный, а тут бледно-красная. Так что ей явно не хватает воды".

С новыми ограничениями нельзя заполнять водой бассейны, поливать огороды и другие зелёные насаждения. Единственное исключение - если вода поступает из системы повторного использования. Работа пляжных душей также запрещена. За последние 12 месяцев в Восточных Пиренеях наблюдается дефицит осадков от 60 до 65%.

Хишем Ташриф, гидрогеолог:

"Мы действительно находимся в совершенно беспрецедентной ситуации, поскольку в настоящее время мы наблюдаем такую ситуацию, которая могла бы сложиться в засушливые годы в июле или августе".

В этом году кризисный уровень уже объявлен в 4 департаментах Франции. А засуха вызывает опасения по поводу другого серьёзного явления – пожаров: сухая растительность легко вспыхивает от любой искры.