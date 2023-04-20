Европу ждет летняя жара, а с ней засуха и лесные пожары

Европа вновь ожидает наступления жаркого сезона: в прошлом году на континенте было отмечено самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Как показал годовой отчет космической Службы мониторинга окружающей среды "Коперник", в среднем температура воздуха в 2022 году была на 1,4°С выше нормы. Сильную жару нередко сопровождают такие природные бедствия, как засуха и обширные лесные пожары.

При этом средняя температура в Европе растет в два раза быстрее, чем на других континентах. В 2022 году большая часть Европы пострадала от интенсивной и продолжительной жары, причем Южная Европа особенно пострадала от "сильного теплового стресса".

В глобальном масштабе последние восемь лет были самыми теплыми для Земли за всю историю наблюдений. Выбросы парниковых газов из-за летних лесных пожаров были самыми высокими за последние 15 лет.

В 2022 году уровень среднегодовой концентрации углекислого газа и метана достиг самой высокой отметки за историю спутниковых замеров.

Отсутствие снега зимой и высокие летние температуры привели к рекордному таянию ледников в Альпах: они потеряли в объёме 5 км³.