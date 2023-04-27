В Испании впервые в истории в апреле температура поднялась до 38,7°С. Необычно жаркая для этого времени года погода установилась в Андалусии и других южных провинциях.

Почти 40 градусов достигли столбики термометров в этот четверг в некоторых регионах Испании. В три часа дня в Кордове было 38,7 градусов, в Севилье - 37,8. Испанское метеоагентство AEMET заявило, что этот месяц, вероятно, станет самым жарким апрелем с начала наблюдений.

Температура, более похожая на июльскую, заставляет жителей Андалусии опасаться прихода лета.

"В этом месяце должны идти дожди, а не жара стоять! Боюсь себе представлять это лето..." - сетует прохожий на улице Севильи. Другой в ним согласен: "Сейчас словно лето! А уж когда наступит лето, тяжело нам придётся! А ведь пресной воды становится все меньше и меньше".

С каждым годом летняя жара приходит в Европу всё раньше. Испанские власти возможно перенесут начало мероприятий по борьбе с жарой на 15 мая, чтобы помочь населению справиться с высокими температурами. В дополнение к жаре, сильная засуха оказывает катастрофическое воздействие на сельское хозяйство.

Прошлый год стал самым жарким в истории, а текущий год не предвещает ничего хорошего.