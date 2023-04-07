Глобальное потепление – топливо для торнадо?

Charlotte Elton

За последние две недели более 60 человек погибли в результате серии смертоносных торнадо, обрушившихся на Соединённые Штаты.

Разрушительные смерчи пронеслись по как минимум семи американским штатам, сотни людей лишились крова. Стихия затронула территорию, на которой проживают 85 миллионов человек. Метеорологи предупреждают, что угроза возникновения новых эпизодов не миновала.

Ежегодно Национальная лаборатория исследования сильных штормов фиксирует в среднем 1200 атмосферных вихрей. Согласно прогнозам учёных, по мере роста температуры воздуха над США будет формироваться всё больше "суперячеек" – грозовых облаков, порождающих торнадо. Сейчас они наиболее распространены в области Великих равнин – районе, известном как "Аллея торнадо". Эксперты предупреждают, что смертоносные штормы будут смещаться на восток и чаще проноситься над густонаселенными штатами, такими как Алабама, Миссисипи и Теннесси.

Что такое торнадо?

Торнадо возникают в мощных грозовых облаках, в центре которых вращается восходящий воздушный поток. Тёплый воздух, насыщенный водяными парами, устремляется вверх, создавая под собой зону разрежения, затягивающую холодный воздух, который начинает выталкиваться вниз. Торнадо опускается к поверхности земли (или воды) в виде гигантского столба или воронки.

Это атмосферное явление встречаются по всему миру, при этом на территорию США приходится около 75% всех торнадо. Торнадо возникают, когда тёплые и влажные воздушные массы Мексиканского залива встречаются с сухим холодным воздухом со стороны Скалистых гор.

Большинство смерчей безвредны и длятся всего несколько минут. Но самые мощные из них могут длиться часами, распространяясь на несколько километров. Скорость ветра внутри торнадо может достигать 480 км/ч.

Последствия торнадо в Роллинг-Форк, штат Миссисипи, 27 марта 2023 года. Julio Cortez/AP Photo

Как изменение климата влияет на торнадо?

Связь торнадо с глобальным потеплением не столь очевидна, как в случае волн экстремальной жары и других аномальных погодных условий. Тем не менее, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Американского метеорологического общества, среднегодовое количество штормов, порождающих торнадо, на востоке США увеличится на 6,6% к 2100 году.

Это частично объясняется увеличение можно частично объяснить долгосрочным повышением средней температуры. Бури образуются, когда теплый и влажный воздух вблизи земли сталкивается с сухим, холодным воздухом в верхних слоях атмосферы. Тёплые массы устремляются вверх, а холодные – вниз, влага конденсируется, образуя осадки.

В течение десяти лет глобальная температура повысится на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Следовательно, у поверхности земли будет накапливаться больше тёплого воздуха, что создаёт условия для бóльшей атмосферной нестабильности и формирования штормов и торнадо.

Короткие зимы – долгий сезон торнадо

Трудно определить, как изменение климата повлияет на другие ключевые характеристики торнадо, такие как направление и скорость ветра, но общая картина вызывает беспокойство.

"Растёт вероятность того, что в XXI веке будет больше сильных штормов и торнадо, мы уже это наблюдаем", – заявил Уокер Эшли, профессор Университета Северного Иллинойса и ведущий автор исследования, в интервью каналу ABC News.

Сезон торнадо в США обычно длится с начала мая по июль, но в этом году удар стихии пришёлся на начало апреля. В южных районах США был зарегистрирован самый активный зимний сезон торнадо за всю историю наблюдений.