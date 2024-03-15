Шторм с торнадо обрушился на США, есть жертвы

Ураган пронёсся по нескольким штатам Среднего Запада США. Полиция Огайо подтвердила гибель двух человек. Проверяются сообщения о других жертвах и пострадавших.
По меньшей мере два человека погибли в американском штате Огайо, на который обрушился ночной шторм с торнадо.
Шериф округа Логан сообщил, что тела жертв были обнаружены в трейлерном парке к северу от Дейтона.
Всего стихия затронула три штата Среднего Запада.
В Индиане полиция сначала заявила местным СМИ, что ураган с градом унёс жизни трёх жителей мобильных домов. Позже, в ходе брифинга, чиновники подтвердили лишь информацию о значительном числе пострадавших, добавив, что ведутся поиски тех, кто мог оказаться в ловушке под завалами.
Сообщается также о пострадавших с лёгкими травмами в Кентукки.
Масштабы разрушений пока оцениваются, на местах работают бригады скорой помощи.
По данным Национальной метеорологической службы (NWS), в ночь на пятницу в зоне риска торнадо находились более 13 миллионов жителей США от Техаса до Огайо.