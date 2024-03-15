Шторм с торнадо обрушился на США, есть жертвы

Ураган пронёсся по нескольким штатам Среднего Запада США. Полиция Огайо подтвердила гибель двух человек. Проверяются сообщения о других жертвах и пострадавших.

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По меньшей мере два человека погибли в американском штате Огайо, на который обрушился ночной шторм с торнадо.

Шериф округа Логан сообщил, что тела жертв были обнаружены в трейлерном парке к северу от Дейтона.

Всего стихия затронула три штата Среднего Запада.

В Индиане полиция сначала заявила местным СМИ, что ураган с градом унёс жизни трёх жителей мобильных домов. Позже, в ходе брифинга, чиновники подтвердили лишь информацию о значительном числе пострадавших, добавив, что ведутся поиски тех, кто мог оказаться в ловушке под завалами.

No, that’s not a baseball…This was the size of the hail that came through with the storm in Jefferson and Switzerland Counties. Multiple state police vehicles received damage from the massive hail. Posted by Sgt. Stephen Wheeles-Indiana State Police on Thursday, March 14, 2024

Сообщается также о пострадавших с лёгкими травмами в Кентукки.

Масштабы разрушений пока оцениваются, на местах работают бригады скорой помощи.

По данным Национальной метеорологической службы (NWS), в ночь на пятницу в зоне риска торнадо находились более 13 миллионов жителей США от Техаса до Огайо.