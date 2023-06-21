Последствия разгула стихии в Итсасу, на юго-западе Франции.
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Страна Басков: ливни и град уничтожили посевы элитного перца

Гроза, разразившаяся во вторник днем, застала врасплох жителей внутренних районов французской Страны Басков. 

Гроза, разразившаяся во вторник днем, застала врасплох жителей внутренних районов французской Страны Басков. 

Ливни сопровождались ураганным ветром и градом диаметром до 4 сантиметров.

Как отмечают местные СМИ, наибольший ущерб отмечается в деревнях Итсасу, Аиньоа и Аспаррен, где пришлось эвакуировать школу. 

Под удар попали поля красного перца Эспелет. По словам властей, посевы многих фермеров полностью уничтожены.

Всего "оранжевый" уровень угрозы был объявлен в 22 департаментах. В соседних Ландах порядка 2 000 домов остались без электричества, перекрыты несколько дорог. Сообщается о наводнениях. 

Служба Météo-France предупреждает о новом разгуле стихии в среду вечером.

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