Страна Басков: ливни и град уничтожили посевы элитного перца

Гроза, разразившаяся во вторник днем, застала врасплох жителей внутренних районов французской Страны Басков.

Ливни сопровождались ураганным ветром и градом диаметром до 4 сантиметров.

Как отмечают местные СМИ, наибольший ущерб отмечается в деревнях Итсасу, Аиньоа и Аспаррен, где пришлось эвакуировать школу.

Под удар попали поля красного перца Эспелет. По словам властей, посевы многих фермеров полностью уничтожены.

Всего "оранжевый" уровень угрозы был объявлен в 22 департаментах. В соседних Ландах порядка 2 000 домов остались без электричества, перекрыты несколько дорог. Сообщается о наводнениях.

Служба Météo-France предупреждает о новом разгуле стихии в среду вечером.