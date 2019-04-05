Плохое питание хуже для здоровья, чем курение табака

Новые исследования ученых Вашингтонского университета показали30041-8/fulltext), что неправильное питание больше угрожает жизни, чем курение табака. Анализ данных из 195 стран, собранных в течение 17 лет, показал, что в 2017 году из-за употребления вредных продуктов во всем мире погибло 11 млн человек.

Основной причиной смерти примерно 10 миллионов из них стали сердечно-сосудистые заболевания, связанные с питанием. Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet утверждают, что самым опасным для здоровья продуктом является соль: она сократила жизни 3 млн человек.

Было установлено, что употребление недостаточного количества фруктов привело к гибели 2 млн человек, в то время как рацион, состоящий из малого количества цельного зерна, привел к гибели 3 млн человек. Нехватка овощей, эфирных масел из морепродуктов, орехов и клетчатки повлияла на другие факторы сокращения продолжительности жизни.

Из-за высокого содержания жирных кислот омега-3 и клетчатки в Испании, Турции и Бангладеш наблюдается самое низкое число случаев смерти, связанных с питанием. В Узбекистане, Японии и Китае - одни из самых высоких уровней смертности от соли в мире.

Так, в Китае самый высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием: 299 смертей на 100 тыс. человек. Также в Поднебесной самые высокие показатели смертности от рака, вызванного выбором продуктов: 42 смерти на 100 тыс. человек. Авторы исследования связывают это с частым употреблением соевого соуса, содержащего много соли.

«Привычка неправильно питаться влияет на всех, независимо от возраста, пола, страны проживания и социально-экономического статуса», - считает соавтор исследования, доцент Института измерения и оценки здоровья при Вашингтонском университете Ашкан Афшин.