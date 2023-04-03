"Молиться и надеяться на лучшее": европейцы готовятся к очередному жаркому лету

В прошлом году в некоторых регионах Европы наблюдалась настолько сильная засуха, что властям приходилось ограничивать потребление воды. Континент накрыли несколько волн зноя, миллионы людей пострадали от последствий экстремальных погодных условий.

Минувшей зимой также выпало крайне мало осадков в виде дождя или снега, зимняя засуха пришлась на важный период пополнения запасов грунтовых вод. Еврокомиссия предупредила, что из-за нехватки этого важнейшего ресурса Европа в целом и особенно средиземноморский регион должны готовиться к тяжёлым испытаниям уже через несколько месяцев. Жителей пострадавших районов вновь затронут ограничения.

Испания ожидает повторения эпизодов аномальной жары

Как сообщила метеорологическая служба Aemet, на северо-востоке Испании засуха достигла "чрезвычайных масштабов". Наиболее сложная ситуация складывается в Каталонии.

Резервуар Сау, снабжающий питьевой водой шесть миллионов жителей Барселоны, заполнен лишь на 9%, что может обернуться жесточайшим кризисом. В нескольких муниципалитетах запасы воды настолько малы, что для обеспечения людей необходимым приходится подгонять автоцистерны.

В прошлом году жителям Бонастре в прибрежной комарке Байш-Пенедес (провинция Таррагона) воду включали примерно на четыре часа в день. В настоящее время ограничений нет, но каталонцы смирились с тем, что летом их ждёт всё тот же катастрофический сценарий.

"Мы не боимся ограничений, потому что все уже к этому привыкли", – говорит житель деревни Марио Феррара.

"В этом году будет то же самое"

В Бонастре, в долине реки Гайя, проживают около 700 человек. Марио рассказал, что местный совет вырыл новый колодец, потому что тот, которым в деревне пользовались раньше, высох.

Вид на водохранилище Ла Баэльс в Берге, примерно в 112 км к северу от Барселоны. AP Photo/Emilio Morenatti

Бурение новой скважины завершилось в конце 2022 года, но, по словам Марио, "это скорее временная мера, чем окончательное решение", поскольку подземных вод всё равно не хватает. Он уже заготавливает бутылки и канистры с водой на лето.

Дефицит воды в Кастельсире

В деревне Кастельсир, расположенной к северу от Барселоны, проживают 800 человек. Уже почти год воду им подвозят на грузовиках.

"Мы живем в горах, и земля здесь сейчас суше, чем когда-либо, – говорит Изабель Форнер, владелица магазина одежды. – Этой зимой вообще не было дождей, и земля была настолько сухой, что когда вдруг выпал снег, его буквально всосало в почву, как пылесосом. Он не продержался на поверхности и пяти секунд!"

Администрация разослала жителям письмо с просьбой сократить потребление воды и не наполнять бассейны. При этом местные недовольны тем, что туристы, приезжающие в Кастельсир на отдых, зачастую игнорируют ограничения, а также не беспокоятся о лесных пожарах.

"Несмотря на то, что костры разводить нельзя, и это противоречит правилам, они устраивают барбекю", – сетует Изабель.

Затянувшаяся засуха после рекордно жаркого 2022 года, похоже, привела к тому, что сезон лесных пожаров начался раньше. AP Photo/Alberto Saiz

На севере Италии готовятся к засушливому лету

Прошлым летом северные итальянские регионы переживали самую сильную засуху за последние 70 лет. В некоторых районах почти полностью закончилась вода для полива сельскохозяйственных культур, что поставило под угрозу запасы продовольствия. Уровень воды в реке По упал до рекордно низкого уровня.

Бассейн самой длинной реки на Апеннинах всё ещё страдает от рекордно малого объёма осадков, выпавших этой зимой. Вот что говорит Леонардо Поццати из деревни Ариано-нель-Полезине (административная область Венето): "Вода для лошадей и другого скота поступает из колодца глубиной около 10 метров, для подачи воды я использую насос. Если уровень грунтовых вод не восстановится, колодец попросту пересохнет".

По словам Леонардо, местные фермеры также рискуют остаться без урожая.

"Молиться и надеяться"

Мария Камизотти поливает свой виноград водопроводной водой. В этом году она не стала высаживать овощные культуры, оставила лишь посевы гороха.

"Я буду наполнять ведра водой и ставить в них рассаду. Таким образом я также надеюсь сэкономить деньги, потому что водопроводная вода стоит дорого", – поясняет фермер.

Две зимы подряд стояла засуха. В этом году буду молиться и надеяться на лучшее, другого выхода нет. Мария Камизотти жительница Ариано-нель-Полезине

Пятьдесят лет назад местные наоборот страдали от паводков – река По была полноводной. Современные реалии меняют и структура сельского хозяйства: по словам Марии, на севере Италии выращивать кукурузу, к примеру, становится всё сложнее.