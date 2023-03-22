Каждый четвёртый в мире не имеет доступа к безопасной питьевой воде

Обычная питьевая вода стало роскошью для жителей северных районов Каракаса.

Ежедневно десятки людей приезжают на склоны холма Варайра Репано, чтобы наполнить тару водой из прорванных труб.

Мы приезжаем за питьевой водой сюда раз в две недели. А воду для домашних нужд мне приходится искать каждый день, потому что мы получаем (воду) иногда раз в неделю и на два часа Хонни Куэльо водитель

Хотя причины могут быть разные, нехватка питьевой воды, подобная той, что наблюдается в пригороде Каракаса, встречается и в других регионах мира.

ООН напоминает об этом по случаю отмечаемого 22 марта Всемирного дня воды.

"_Десять процентов населения планеты в настоящее время проживает в районах с высоким или критическим уровнем дефицита воды._В нашем отчете мы говорим, что до 3,5 миллиардов человек живут в условиях водного стресса, по крайней мере, один месяц в году", — говорит Ричард Коннор из ЮНЕСКО.

В развивающихся странах проблемы с питьевой водой нередко связаны с быстрым ростом населения и отсутствием санитарного контроля. И это в первую очередь отражается на здоровье.

По данным ООН, два миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Это каждый четвертый человек.

Кроме того, 1,4 миллиона человек ежегодно умирают от болезней, вызванных нехваткой воды, санитарии и гигиены.