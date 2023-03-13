Италия: уровень воды в реке По остается низким и в первые месяцы года

Река По – крупнейшая в Италии и одна из главных в Европе. Ее протяженность составляет более 600 километров. Она пересекает север страны с запада на восток.

Несколько последних лет засуха превращает впадающую в Адриатическое море реку едва ли не в ручей. Отсутствие воды, характерное для летнего времени, стало обычным явлением и в первые месяцы года.

"Мы действительно находимся на реке По. Сейчас март. Весной уровень воды здесь обычно выше из-за таяния снега, но сегодня русло По практически пересохло", - говорит _п_резидент сельскохозяйственного консорциума Пьяченцы Луиджи Бизи.

Стандартный расход воды в реке в этот сезон составил бы тысячу кубометров в секунду. Сейчас он втрое меньше (всего 300 кубометров в секунду).

Справа от меня - вода, слева - берег. Но на самом деле я иду по руслу реки По. Просто из-за засухи оно частично пересохло, уровень воды снизился на протяжении многих километров. Лука Паламари Euronews

Вода из реки По используется для орошения полей и производства электроэнергии. Живущие в этих регионах люди всерьез обеспокоены проблемой снижения уровня воды.

"Дождей не было уже год или даже больше. Сейчас мы планируем посевы на следующее лето. Однако, поскольку воды у нас нет, мы не можем думать о выращивании, посеве или пересадке помидоров. Без воды невозможно планировать", - сетует _ф_ермер Джампьеро Силва.

Плотина Молато расположена выше по течению реки Тидоне, одного из притоков По. В этом году здесь тоже зафиксирован антирекорд: мощности плотины задействованы всего на 12%, что является самым низким показателем за последние 10 лет. В прошлом году он составлял 30%.

"При полной загрузке вода достигла бы уровня тех больших отверстий. Над нами было бы не менее 5-6, а то и 10 метров воды. В марте, в середине марта, плотина обычно работала на полную мощность, иногда мы даже спускали часть воды", - вспоминает Луиджи Бизи.

Лука Паламари, Euronews: "Картина пересохшего русла реки По стала привычной и в зимний сезон. Еще один день без дождя подходит к концу".