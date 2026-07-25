Тунис: годовщина чрезвычайных мер на фоне энергокризиса

Через пять лет после того, как президент Каис Саид приостановил работу парламента и взял на себя чрезвычайные полномочия, Тунис оказался в самом тяжёлом инфраструктурном кризисе в новейшей истории: по имеющимся данным, от 150 до 200 человек погибли с тех пор, как более недели назад на фоне аномальной жары, сопровождавшейся серьёзной нехваткой воды, начались отключения электроэнергии.

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О количестве умерших сообщила Организация молодых врачей Туниса. Власти страны эти данные не подтвердили и не комментировали.

По меньшей мере о пяти смертельных случаях, напрямую связанных с отключениями электроэнергии — в том числе о смерти онкологического больного — сообщили местные СМИ в первые дни кризиса, когда из-за перебоев с электричеством прекращали работу домашние медицинские приборы, включая аппараты кислородной терапии.

Президент Саид впервые за продолжительное время публично отреагировал на кризис в субботу, назвав частоту отключений «ненормальной» и заявив, что ответственные за это должны «взять на себя ответственность», не объявив при этом о конкретных мерах.

Государственная компания по производству электроэнергии и газа STEG объяснила отключения рекордным спросом, вызванным, как выразился её генеральный директор Файсал Тарифа, «чрезмерным использованием кондиционеров», сообщив местным СМИ, что во вторник национальное потребление достигло рекордных 6000 мегаватт.

По его словам, плановые отключения стали «превентивной мерой», призванной защитить национальную энергосистему и не допустить её полного коллапса; он призвал граждан использовать не более одного кондиционера в часы пик — с 13:00 до 17:00.

Эта дата давно занимает особое место в национальном календаре Туниса: именно 25 июля 1957 года была провозглашена республика. С 2021 года она раскалывает страну на два лагеря — тех, кто считает тот день моментом спасения государства от паралича, и тех, кто называет произошедшее переворотом.

Саид сослался на статью 80 конституции 2014 года и объявил о ряде чрезвычайных мер: полномочия парламента были заморожены на 30 дней, иммунитет всех его членов — снят, премьер-министр Хишем Мешиши отправлен в отставку, а сам Саид сосредоточил в своих руках исполнительную власть, которой стал пользоваться через назначенное им самим правительство. Органы прокуратуры были поставлены под его прямой контроль.

Эти решения запустили политическую перестройку, завершившуюся в 2022 году принятием новой конституции, закрепившей президентскую систему.

Власть сосредоточена в руках президента

Конституция 2022 года предоставила Саиду значительно более широкие полномочия, чем текст 2014 года: президент получил ключевую роль в определении государственной политики, а функции парламента были существенно урезаны. Документ был одобрен на референдуме 25 июля 2022 года, однако явка оказалась значительно ниже, чем на предыдущих выборах, поскольку большинство оппозиционных партий бойкотировали процесс.

В период между объявлением чрезвычайного положения и вступлением в силу новой конституции Саид управлял страной посредством декретов, лишил парламент законодательных и контрольных полномочий и окончательно распустил его в марте 2022 года.

В сентябре 2021 года президентский декрет № 117 формально закрепил переход к широким исполнительным и законодательным полномочиям главы государства.

В 2022 году Саид объявил о роспуске Высшего судебного совета. Десятки судей были уволены по президентскому указу — шаг, который судьи, оппозиционные партии и правозащитные организации назвали ударом по независимости судебной системы. На парламентских выборах в конце 2022 года явка в первом туре составила лишь 9%.

Участники акции протеста держат фотографии арестованных журналистов во время демонстрации против президента Туниса Каиса Саида в Тунисе, 5 июня 2026 года. (AP Photo/Anis Mili) AP Photo

С начала 2023 года число судебных дел против представителей оппозиции, политиков, бизнесменов и журналистов резко выросло. Среди наиболее известных заключённых — 80-летний лидер движения «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши, оппозиционная деятельница Шайма Исса и активист Джаухар Бен Мбарек.

Суды вынесли нескольким из них приговоры к лишению свободы, которые оппозиционные группы и международные правозащитные организации называют политически мотивированными. Власти Туниса утверждают, что эти дела не связаны с политической деятельностью и касаются действий, которые они расценивают как угрозу государственной безопасности.

Саид и его сторонники считают, что период до введения чрезвычайных мер характеризовался парализующей межпартийной конфронтацией и институциональным тупиком, а новая политическая модель вернула государству способность эффективно действовать.

Саид неоднократно представлял свой проект как ответ на общественный запрос. В обращении к нации в декабре 2025 года он заявил, что «социальная справедливость является главным условием стабильности и дальнейшего создания богатства и рабочих мест» и что ведётся работа по «преодолению всех препятствий и наследованных и искусственно созданных трудностей».

Критики — как внутри страны, так и за её пределами, в том числе международные организации, — утверждают, что изменения ослабили принцип разделения властей и верховенство права.

Затяжные экономические трудности и слабый рост

Обещания экономического обновления, сопровождавшие меры июля 2021 года, не привели к заметному улучшению ключевых показателей. Экономический рост остаётся умеренным, частные инвестиции — осторожными, доступ к внешнему финансированию — ограниченным.

Международные финансовые институты, включая МВФ, предупреждают, что рост государственного долга и слабая динамика экономики ограничивают возможности государства по финансированию инвестиций.

Переговоры с МВФ надолго застопорились, программы финансовой поддержки замедлились, а помощь со стороны ЕС и США всё больше увязывается с выполнением экономических и политических условий.

Власти Туниса называют свою линию курсом на «самообеспечение» — снижение зависимости от внешних акторов и мобилизацию внутренних ресурсов. Центральным элементом этой стратегии стал проект по созданию общественных компаний, однако он пока не дал измеримых результатов.

Тунисский форум экономических и социальных прав в заявлении, опубликованном на этой неделе, заявил, что «с большой тревогой» наблюдает за обострением кризиса с электричеством и водой во всех регионах страны с начала июля, отметив, что Национальный метеорологический институт сообщил о превышении сезонной нормы температур на 8–14 градусов Цельсия.

Безработица, эмиграция и рост цен

Уровень безработицы в первом квартале 2026 года составил 15% и особенно высок среди выпускников вузов. Спустя более десяти лет после революции, лозунгами которой были работа, свобода и национальное достоинство, возможности трудоустройства остаются ограниченными. Стоимость жизни резко выросла — инфляция в этом году превысила 5%, тогда как заработная плата за ней не успевает.

Попытки нелегальной миграции через Средиземное море продолжаются. Внутренние районы страны остаются значительно менее развитыми по сравнению с прибрежными регионами. По имеющимся данным, за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 65 случаев суицида и попыток самоубийства.

Первоначальная критика со стороны США, ЕС и международных правозащитных организаций, последовавшая за введением чрезвычайных мер Саидом, с 2023 года постепенно сменилась потеплением отношений, во многом обусловленным интересом европейских стран к сотрудничеству с Тунисом по вопросам нелегальной миграции.

Президент Туниса Каис Саид пожимает руку премьер-министру Италии Джорджии Мелони в Тунисе, 6 июня 2023 года. (Slim Abid/Пресс-служба администрации президента Туниса via AP) AP Photo

Меморандум о взаимопонимании по вопросу стратегического партнёрства между Тунисом и ЕС был подписан в июле 2023 года; он охватывает экономику, энергетику и миграцию.

Отношения с Алжиром заметно укрепились: проходят регулярные визиты на высшем уровне, расширяется сотрудничество в сфере безопасности.

Отношения с Марокко были разорваны в 2022 году после того, как Тунис принял лидера Фронта Полисарио Брахима Гали на саммите TICAD в августе того же года. После этого обе страны отозвали своих послов. Тунис также расширил сотрудничество с Китаем и Россией.

Напряжённость возникла в отношениях с рядом африканских государств после того, как Саид в феврале 2023 года выступил с речью, в которой охарактеризовал нелегальную миграцию из стран Африки южнее Сахары как часть «преступного плана» по изменению демографического состава Туниса.

Эти заявления Африканский союз осудил как дискриминационные; они побудили Кот-д’Ивуар, Гвинею и Мали организовать эвакуацию своих граждан из Туниса после нападений на мигрантов.

Свободы под давлением

После революции 2011 года Тунис регулярно приводили в качестве регионального примера свободы прессы и политического плюрализма; страна занимала более высокие позиции в международных рейтингах свободы, чем когда-либо при президентах Хабибе Бургибе и Зин эль-Абидине Бен Али.

Правозащитные, профсоюзные и медийные организации неоднократно предупреждали, что с июля 2021 года это пространство сузилось, указывая на задержания журналистов, активистов и блогеров.

В одном из случаев мужчине был вынесен смертный приговор за публикации в Facebook; позже приговор отменили после вмешательства президента.

Председатель Тунисской лиги по правам человека Бассам Тарифи заявил в интервью местному изданию Anbaa Tounes на этой неделе, что подаёт «сигнал тревоги» из-за ситуации в тюрьмах на фоне жары и призвал к срочным мерам.

Декрет № 54 о борьбе с правонарушениями, связанными с информационными и коммуникационными системами, находится в центре этой дискуссии. Критики утверждают, что его можно использовать для преследования журналистов. Власти говорят, что цель документа — борьба с дезинформацией и защита общественной безопасности.