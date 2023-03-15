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Зеленые новости

"Час земли": 20 способов помочь планете

Очередная 60-минутная акция состоится в последнюю субботу марта.
Очередная 60-минутная акция состоится в последнюю субботу марта.   -  Авторское право  Euronews
 Maeve Campbell & Doloresz Katanich

Выключить свет на час – простая идея, объединившая миллионы. Кампания "Час Земли", запущенная в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), проходит в более чем 190 странах. Очередная массовая 60-минутная акция состоятся 25 марта.

В этом году городские власти, предприятия и простые граждане выключат свет и электроприборы в 20:30 в знак неравнодушия к будущему планеты.

В рамках марафона тысячи архитектурных памятников по всему миру – от Акрополя и Эйфелевой башни до Сиднейского оперного театра – уже гасили на час свою подсветку.

WWF призывает участников не ограничиваться символическим жестом один раз в год, а задуматься о том, как бороться с изменением климата в повседневной жизни. 

Организаторы составили список из 20 простых способов помочь планете:

  1. Выключите свет во всех комнатах
  2. Устройте ужин в темноте
  3. Послушайте подкаст
  4. Проведите вечер за настольными играми или почитайте при свечах 
  5. Повышайте вашу осведомлённость об изменении климата
  6. Посмотрите познавательное видео
  7. Поставьте палатку на заднем дворе или в гостиной
  8. Соберите мусор в местном парке
  9. Очистите свой гардероб и отнесите ненужную одежду благотворительным организациям
  10. Замените неэкологичные предметы в вашем доме на "устойчивые" альтернативы
  11. Займитесь ночной фотографией
  12. Установите в доме энергосберегающие лампочки
  13. Прогуляйтесь на свежем воздухе
  14. Используйте Google Lens, чтобы узнать о растениях и животных в вашем районе
  15. Попробуйте понаблюдать за звездами
  16. Откройте для себя "лесное купание", т.е. прогулки на природе под пологом деревьев
  17. Медитируйте на свежем воздухе
  18. Наблюдайте за птицами из окна
  19. Сортируйте мусор
  20. Примите участие в мартовской акции "Час Земли"

Дополнительные источники • перевод: Alexander Kazakevich