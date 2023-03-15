"Час земли": 20 способов помочь планете

Maeve Campbell & Doloresz Katanich
Выключить свет на час – простая идея, объединившая миллионы. Кампания "Час Земли", запущенная в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), проходит в более чем 190 странах. Очередная массовая 60-минутная акция состоятся 25 марта.
В этом году городские власти, предприятия и простые граждане выключат свет и электроприборы в 20:30 в знак неравнодушия к будущему планеты.
В рамках марафона тысячи архитектурных памятников по всему миру – от Акрополя и Эйфелевой башни до Сиднейского оперного театра – уже гасили на час свою подсветку.
WWF призывает участников не ограничиваться символическим жестом один раз в год, а задуматься о том, как бороться с изменением климата в повседневной жизни.
Организаторы составили список из 20 простых способов помочь планете:
- Выключите свет во всех комнатах
- Устройте ужин в темноте
- Послушайте подкаст
- Проведите вечер за настольными играми или почитайте при свечах
- Повышайте вашу осведомлённость об изменении климата
- Посмотрите познавательное видео
- Поставьте палатку на заднем дворе или в гостиной
- Соберите мусор в местном парке
- Очистите свой гардероб и отнесите ненужную одежду благотворительным организациям
- Замените неэкологичные предметы в вашем доме на "устойчивые" альтернативы
- Займитесь ночной фотографией
- Установите в доме энергосберегающие лампочки
- Прогуляйтесь на свежем воздухе
- Используйте Google Lens, чтобы узнать о растениях и животных в вашем районе
- Попробуйте понаблюдать за звездами
- Откройте для себя "лесное купание", т.е. прогулки на природе под пологом деревьев
- Медитируйте на свежем воздухе
- Наблюдайте за птицами из окна
- Сортируйте мусор
- Примите участие в мартовской акции "Час Земли"