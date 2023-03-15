"Час земли": 20 способов помочь планете

Выключить свет на час – простая идея, объединившая миллионы. Кампания "Час Земли", запущенная в 2007 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), проходит в более чем 190 странах. Очередная массовая 60-минутная акция состоятся 25 марта.

В этом году городские власти, предприятия и простые граждане выключат свет и электроприборы в 20:30 в знак неравнодушия к будущему планеты.

В рамках марафона тысячи архитектурных памятников по всему миру – от Акрополя и Эйфелевой башни до Сиднейского оперного театра – уже гасили на час свою подсветку.

WWF призывает участников не ограничиваться символическим жестом один раз в год, а задуматься о том, как бороться с изменением климата в повседневной жизни.

Организаторы составили список из 20 простых способов помочь планете: