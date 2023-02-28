"Оксфордская смута": как концепция "15-минутного города" стала жертвой конспирологов

Для многих экологов, урбанистов и политиков сокращение количества автомобилей на центральных улицах городов – очевидная мера, направленная на снижение выбросов CO2 и борьбу с загрязнением воздуха, которое разрушает наше здоровье. Но в британском Оксфорде предложенный властям план по регулированию дорожного движения вызвал ожесточённые дебаты и даже вывел недовольных на улицы. Некоторые из участников протестов утверждали, что чиновники на самом деле задумали ввести "климатический локдаун", а новая транспортная схема ограничит свободу передвижения жителей, приведёт к штрафам для тех, кто осмелится покинуть свой квартал – "экологическое гетто" будущего.

"15-минутный город" – концепция в урбанистике, которая сводится к тому, что жители должны иметь доступ ко всему необходимому для комфортной жизни, работы и отдыха в непосредственной близости от дома, – стал благодатной почвой для сторонников теорий заговора. Согласно недавнему расследованию неправительственной организации DeSmog, за кампанией по дезинформации стоит международная сеть климатических скептиков и антиваксеров.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВЛАСТИ?

"Мы должны отдавать приоритет людям, а не автомобилям при планировании систем передвижения", – эти слова в 2016 году произнёс директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм. Европейские города задыхаются от автомобильного трафика, а власти на протяжении долгих лет пытаются исправить ошибки и создать устойчивую, ориентированную на человеку среду: в Берлине спасение видят в развитии велосипедных дорожек, а в испанской Понтеведре расширяют пешеходные зоны в историческом центре.

В Великобритании получила распространение идея микрорайонов с низким уровнем трафика (LTN), где автомобили вытесняются на основные артерии, а в жилой зоне устанавливают временные "дорожные фильтры" (сегодня это уже не физические барьеры, такие, как столбики или клумбы, а зоны видеонаблюдения). Впервые о "фильтрации" автомобилей заговорили ещё в 1960-х годах, а во время пандемии многие муниципалитеты, в том числе Лондон и Оксфорд, стали активно применять этот принцип в городском планировании. В июле прошлого года после консультаций с общественностью Совет графства Оксфордшир проголосовал за то, чтобы сделать несколько временных зон LTN постоянными.

По мнению властей, "дорожные фильтры" необходимы, поскольку Оксфорд "десятилетиями страдает от пробок", которые наносят ущерб и экономике, и окружающей среде. Getty Images

Чтобы сократить транспортные потоки, совет округа планирует в следующем году ввести схему фильтрации движения на шести дорогах города. Для проезда по ним автомобили должны будут получить специальное разрешение (каждый житель Оксфорда сможет запросить разрешение на 100 дней в год). Дорожные камеры будут сканировать номерные знаки, и водителей, у которых нет разрешения, будут штрафовать. При этом предусматриваются многочисленные исключения.

Параллельно с этим городской совет Оксфорда одобрил концепцию "15-минутного города" и включил её в свою стратегию развития до 2040 года, опубликованную в сентябре.

В декабре в социальных сетях стали появляться сообщения, в которых обсуждалась взаимосвязь между двумя идеями: некоторые утверждали, что система видеонаблюдения на дорогах будет использоваться, чтобы ограничить передвижение людей между районами.

В адрес муниципальных депутатов посыпались обвинения в "климатической геттоизации". В конце года, власти города и графства выступили с совместным заявлением, чтобы остановить потоки дезинформации, но к тому времени конспирологические теории уже захватили умы многих горожан.

БЕЗ ШУМА И ГРЯЗИ НИКАК?

Идея "15-минутного города" принадлежит франко-колумбийскому учёному, профессору Парижского университета Пантеон-Сорбонна Карлос Морено. Он впервые представил её на Конференции ООН по изменению климата COP21 в 2015 году после многолетних исследований по оптимизации городского пространства.

По словам Морено, города нужно проектировать так, чтобы "в 15 минутах ходьбы или езды на велосипеде люди люди могли получить то, что по сути составляет городской опыт: возможность работать, питаться, учиться, лечиться, приятно проводить свободное время, имея доступ к культуре".

"На самом деле речь идет о свободе выбора", – заявил Euronews Green британский велоактивист Том Джонс, – "мы считаем, что не нужно строить новое жильё там, где людям придётся ездить на машине в школу, к врачу или просто за молоком, потому что в шаговой доступности нет даже магазинов".

Отец четверых детей добавил что "правильный 15-минутный район", то есть массовая децентрализация и развитие новых услуг и инфраструктурных объектов на местах, избавили бы его детей от участи "быть заложниками в собственном доме", поскольку сейчас прямо перед их дверью проносятся машины, многие из которых совершают ненужные поездки на короткие расстояния.

Почему улица обязательно должна быть шумной и загазованной? Почему нельзя сделать "улицу-сад"? Карлос Морено Учёный, урбанист

Журналист, специализирующийся на проблемах транспорта, Карлтон Рид проследил историю научного интереса к созданию пешеходных городов. Этот вопрос нашёл отражение в такой концепции, как "география времени" (1960-е гг), а самая идея микрорайона появилась ещё в 1920-х годах.

"Даже в Древнем Риме ограничивали четырёхколесное движение", – отмечает он.

При этом пригороды не обязательно перекраивать по "15-минутным" линиям. Ассоциация городского и сельского планирования Великобритании предлагает проект "20-минутных районов", отмечая успех подобных инициатив в Париже и Мельбурне.

"ЭТО КОММУНИЗМ"

Карлос Морено считает, что именно пандемия заставила вернуться к идеям "города с человеческим лицом" и "пространства, ориентированного на человека". Но она также спровоцировала распространение фейков и теорий заговора в промышленных масштабов. Конспирологи утверждали, что локдауны и другие меры по борьбе с вирусом готовят почву для грядущей "зелёной тирании", а также обвиняли мировые элиты в стремлении контролировать людей под предлогом борьбы с климатическими изменениями.

Концепцию "15-минутного города" стали рассматривать как часть глобального тренда на "климатическую изоляцию". Критики из среди конспирологов говорили, что цель её авторов – установление социализма или даже коммунизма.

"Это грубая ложь", – заявил Карлос Морено в недавнем интервью Карлтону Риду. – "Поскольку Программа ООН по населённым пунктам (UN-HABITAT), Всемирный экономический форум, Глобальная сеть городов-климатических лидеров C40, Федерация объединённых городов и органов местного самоуправления и другие структуры поддержали концепцию "15-минутного города", это подпитывает фантазии о том, что я вхожу чуть ли не в "мировое правительство".

В минувшие выходные сотни людей вышли на акции протеста в Оксфорде, на одном из плакатов можно было прочитать "НЕТ 15-минутному городу | ЭТО КОММУНИЗМ | МЫ НЕ СОГЛАСНЫ". В видеоролике, собравшем тысячи просмотров, 12-летняя девочка осуждает "15-минутные районы" и говорит, что они "скоро станут зонами цифрового распознавания лиц".

При этом идея микрорайонов с низким уровнем трафика (LTN) вызывает критику и среди тех, кто не принимает участие в конспирологических баталиях: владельцы магазинов опасаются, что упадёт посещаемость, а люди с достатком не привыкли заниматься шопингом пешком; другие жители говорят, что в результате будут пробки на на прилегающих к LTN дорогах.

Сторонники ограничения движения отвечают, что, по статистике, жители довольны результатами и редко требуют отмены экологических мер после их введения. Согласно исследованию, которое проводила климатическая благотворительная организация Possible, механизм LTN работает: такие микрорайоны действительно помогают решить проблему пробок.

Но экологическим планам властей Оксфордшира противостоят не только обыватели.

ТЕОРИИ ЗАГОВОРА: КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ?

Как сообщает НПО DeSmog, у истоков "оксфордской смуты" группа под названием Not Our Future ("Не наше будущее"). Она была создана несколько лет назад и поддерживается сетью известных климатических скептиков и вдохновителей теорий заговоров со всего мира.

По словам Дженни Кинг, руководителя отдела климатических исследований и политики в Институте стратегического диалога (ISD), конспирологи используют в своих целях травмирующий опыт, полученный миллионам людей во время пандемии: "Любое вмешательство государства расценивается представителями "антиклиматического лобби" как"посягательство на гражданские свободы", при этом приводятся прямые аналогии с COVID-19".

Те, кто выступает за снижение автомобильного трафика, должны отдавать себе отчёт о том, что городское пространство и в особенности дороги стали предметом культурных войн.

"То, что мы наблюдаем сегодня, – говорит Том Джонс из организации Family ByCycle, – это малозатратная, но тщательно рассчитанная кампания по дезинформации, призванная манипулировать эмоциями и коллективными реакциями людей, которые настолько боятся, что их кто-то будет контролировать, что они не осознают, что уже попали под чужое влияние".